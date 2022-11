Zucchero smentisce le parole su Sanremo: “Non ho mai inviato un brano ad Amadeus” Zucchero ha inviato, a mezzo comunicato stampa, una precisazione in riferimento alle sue dichiarazioni che sono apparse in polemica col Festival di Sanremo.

Zucchero ha inviato, a mezzo comunicato stampa, una precisazione in riferimento alle sue dichiarazioni sulla possibilità di partecipare al Festival di Sanremo 2023 come ospite del Teatro Ariston. Nelle dichiarazioni riportate dalla conferenza stampa di ieri, si era evinto: "Sanremo? Immagino che sarà una roba all'insegna degli influencer. Sarà il Festival degli influencer, tutto mirato per fare audience. Siccome io sono contro gli influencer mi lasciano a casa, ma non ci pensano neanche. Non mi vogliono, ma neanche in gara". Oggi, però, Zucchero precisa: "Non ho mai inviato nulla ad Amadeus".

Le parole di Zucchero

Zucchero “Sugar” Fornaciari ha spiegato di aver tenuto la conferenza stampa per annunciare i 2 concerti alla RCF Arena e di aver risposto alle domande con la sua solita "bonaria ironia". Ecco cosa ha dichiarato: