Zucchero: “Ospite a Sanremo 2023? Non mi vogliono in gara, sarà il Festival degli influencer” Zucchero Fornaciari risponde all’ipotesi di un suo possibile invito a Sanremo 2023. Il cantante dichiara scherzosamente: “Sarà il Festival degli influencer, visto che sono contro di loro, mi lasceranno a casa”.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In occasione della presentazione del suo concerto che si terrà a Reggio Emilia il prossimo 9 giugno e che inaugurerà la nuova struttura della Rcf Arena a Campovolo, Zucchero Fornaciari, risponde ad alcune domande e in particolare ad una che riguarda la sua possibile presenza al Festival di Sanremo 2023.

La risposta di Zucchero su Sanremo 2023

Davanti all'ipotesi di essere chiamato sul palco dell'Ariston in veste di ospite d'onore, Zucchero non si nasconde e risponde con una certa schiettezza e anche un filo di ironia, mettendo in luce alcune scelte già messe in atto dal direttore artistico:

Sanremo? Immagino che sarà una roba all'insegna degli influencer. Sarà il Festival degli influencer, tutto mirato per fare audience. Siccome io sono contro gli influencer mi lasciano a casa, ma non ci pensano neanche. Non mi vogliono, ma neanche in gara.

Una risposta che sembra anche una provocazione lanciata dal cantautore emiliano, che d'altra parte era stato al Festival della canzone italiana proprio due anni fa, nel 2020, dove si era esibito portando un medley dei suoi brani più iconici, scatenando il pubblico dell'Ariston, e cantando anche alcuni brani del disco "Doc", l'album pubblicato poco prima della sua apparizione alla prima edizione della kermesse canora condotta da Amadeus.

Chi sono gli influencer a Sanremo 2023

Come è stato annunciato già da qualche mese, Sanremo 2023 darà spazio per la prima volta ad un personaggio che non fa propriamente parte del mondo dello spettacolo, ma la sua popolarità viene innanzitutto dal mondo dei social, si tratta ovviamente di Chiara Ferragni. Nata come influencer e poi arrivata diventata imprenditrice digitale, è senza dubbio colei che ha dato ancor più valenza al lavoro nato sui social. Come annunciato da Amadeus "Aprirà e chiuderà il Festival".