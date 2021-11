Zucchero: “Volevo fare una cover con i Maneskin ma loro non avevano tempo” ‘Discover’ è il nome del nuovo album di Zucchero, un disco di cover con la partecipazione di grandi della musica italiana e internazionale. Il musicista avrebbe voluto anche i Maneskin.

A cura di Gaia Martino

Considerato tra i migliori esponenti del blues in Italia, Zucchero regala la sua musica ed i suoi successi da oltre 30 anni. Il musicista italiano quando non c'è da far festa non riesce a starsene solo, senza avere nulla da fare, come ha raccontato tra le pagine de Il Corriere in una lunga intervista e, dopo aver regalato ai fan la versione acustica di D.O.C., lancia Discover. Il 19 novembre pubblicherà il nuovo album registrato durante la pandemia che sarà composto da sole cover, alcune cantante insieme a grandi della musica italiana e internazionale. Con Bono Vox la traccia ‘Canta la vita', ‘Luce' con Elisa, duetta virtualmente con Fabrizio De Andrè sulle note di ‘Ho visto Nina volare', ma Zucchero Fornaciari sognava di realizzare un brano con una delle band più influenti del momento.

Il ‘no' dei Maneskin a Zucchero

Zucchero in una lunga intervista per il Corriere ha parlato del suo nuovo album, il secondo registrato durante la pandemia. In ‘Discover' propone cover di celebri brani selezionati da lui stesso, alcuni cantati con grandi della musica italiana come Mahmood, Elisa, Fabrizio De Andrè. Tra i nomi delle collaborazioni il cantante e musicista di Reggio Emilia avrebbe voluto inserire anche quello dei Maneskin, una delle band rock più acclamate del momento. Alla testata, ha confessato che Damiano, Victoria, Thomas e Ethan non hanno potuto realizzare il suo desiderio per mancanza di tempo:

Su questo disco avrei voluto fare “Honky Tonk Women” dei Rolling Stones con i Måneskin, ma loro non avevano tempo. Potrei scrivere per loro

La band rock si è fatta conoscere sul palco di X Factor e da lì a poco è diventata famosa in tutto il mondo: dopo la vittoria alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, hanno conquistato il podio dell'Eurovision Song Contest. Secondo Zucchero, I Maneskin hanno riempito un vuoto occupato da un rock ‘troppo annacquato'.

Hanno riempito un vuoto, il rock era troppo annacquato e loro lo hanno riportato a essere trasgressivo. Ora devono stare attenti a non farsi sopraffare dalla pressione

‘Discover', il nuovo disco di cover

Il nuovo disco di Zucchero Fornaciari in uscita il 19 novembre non contiene brani inediti bensì canzoni famose, spogliate e rivestite dal cantante e musicista. Un progetto che vede la partecipazione di grandi della musica come Bono, cantante della band U2, Elisa, Mahmood, e un inedito virtuale con Fabrizio De Andrè sulle note di ‘Ho visto Nina volare'. Si tratta di un disco composto da brani selezionati da Fornaciari, i suoi preferiti. La tracklist è composta da 13 brani, un mix di italiani e stranieri: Amore Adesso, Canta la vita, The Scientist, Wicked Game, Luce, Follow you follow me, Natural Blues, Fiore di Maggio, Human, Con te partirò, High flyin bird, Ho visto Nina volare, Lost boys calling.