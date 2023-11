Zo Vivaldi degli Stunt Pilots: quali sono le canzoni scritte in Paranoia Airlines di Fedez Zo Vivaldi, frontman degli Stunt Pilots ad X Factor 2023, è stato accusato da Morgan di aver collaborato alle produzioni del disco di Fedez Paranoia Airlines: andiamo a scoprire in quale canzoni.

A cura di Vincenzo Nasto

Morgan, Fedez e Zo Vivaldi, foto di Instagram Account

Zo Vivaldi, frontman degli Stunts Pilots arrivati alla semifinale nell'attuale edizione di X Factor, è al centro di una polemica legata a una sua passata collaborazione con Fedez, uno dei giudici in della trasmissione. Le accuse, provenienti da Morgan, hanno sottolineato come nel 2019 il giovane cantante 26enne milanese avesse lavorato alle produzioni di uno degli album più importanti nella discografia di Fedez: Paranoia Airlines. Il fil rouge che lega Fedez al giovane autore è Michele Canova, top producer italiano, ormai trasferitosi in California, precisamente a Los Angeles, dove in quel periodo viveva Zo Vivaldi. Proprio lo stesso, in un'intervista disponibile su Youtube, per Zetatielle Magazine, aveva rivelato di aver lavorato alla produzione dell'album: "Collaborare con lui è stato bello perché è stata la prima volta dove sapevo di fare una cosa che sarebbe stata ascoltata da tante persone. Io ero a Los Angeles nei mesi in cui stavo lavorando a questo progetto, non era con me ma quotidianamente a contatto con il suo produttore Michele Canova, che faceva da tramite. Gli mandavo delle melodie, loro delle topline su cui creare una base, e devo dire che quei mesi di lavoro sono stati molto molto avvincenti e interminabili".

Le canzoni prodotte da Zo Vivaldi in Paranoia Airlines di Fedez

Ma quali sarebbero le canzoni che avrebbe prodotto Zo Vivaldi all'interno di Paranoia Airlines? Com'è possibile notare nei credit dell'album, il nome di Lorenzo Sarti compare nelle chitarre elettriche ed acustiche, registrate all'interno dei brani prodotti da Canova: tra questi ci sono la collaborazione con Zara Larsson in Holding Out for You, ma anche FuckTheNoia che vede la presenza di Annalisa all'interno del brano, senza dimenticare la titletrack Paranoia Airlines. A queste si aggiungono anche Sfregi e Difetti e la meno celebre Così. Proprio nei credit dell'album è possibile notare come una parte della produzione di Holding Out for You e Paranoia Airlines, entrambe firmate dal producer Canova, abbiano visto la luce grazie a Zo Vivaldi e al producer sardo Iacopo Pinna. Il giovane autore milanese ha collaborato anche con altre realtà del mondo discografico italiano, come la Dark Polo Gang in Trap Lovers, terzo album del gruppo romano. Lo stesso gruppo romano che aveva collaborato in Paranoia Airlines nella traccia TVTB: all'epoca la Dark Polo Gang era sotto contratto con Newtopia, diventata poi Doom Entertainment.

La produzione ad Amici e la nascita degli Stunt Pilots

Prima di cominciare la sua carriera solista con il singolo d'esordio Rumors nel 2021, Zo Vivaldi, ha continuato a produrre anche per talent televisivi, come Amici di Maria De Filippi: ha lavorato infatti ai singoli di Einar, Thomas, Jacopo Ottonello. Poi nel 2020, durante la pandemia, Zo, insieme al bassista Moonet e alla batterista Farina, danno vita agli Stunt Pilots, che negli ultimi mesi stanno partecipando, capitanati da Dargen D'Amico, a X Factor 2023. Nelle prossime ore, durante la semifinale che li vedrà scontrarsi con Angelica, Astromare, Il Solito Dandy, SETTEMBRE, SARAFINE e Maria Tomba, gli Stunt Pilots presenteranno il loro inedito Imma Stunts.