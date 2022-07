Victoria scappa con la borsetta rossa nel nuovo video di Supermodel dei Maneskin su TikTok È stato pubblicato nelle ultime ore su TikTok dai Maneskin, il nuovo video ufficiale di “Supermodel”, interamente girato in verticale.

A cura di Vincenzo Nasto

Maneskin 2022, foto di Comunicato Stampa TikTok

Dopo le polemiche delle scorse ore su una richiesta di rinvio del concerto al Circo Massimo di Roma per i Maneskin, la band ha pubblicato nelle scorse ore una piccola sorpresa per i suoi fan di TikTok. Sulla piattaforma, infatti, sono comparsi tre mini-video da 50 secondi, diventati il secondo video ufficiale di "Supermodel", dopo quello pubblicato lo scorso maggio, diretto dal duo Bedroom Projects (The 1975) e Ben Chappell (Arctic Monkeys, Nine Inch Nails). Questa volta, come ha annunciato la piattaforma stessa in un comunicato, la scelta della band è stata quella di focalizzarsi su un video completamente in verticale, con un racconto diverso dal precedente. Questa volta, "Supermodel" simula una rincorsa della band verso la bassista Victoria De Angelis, che tenta una fuga nel video.

Il legame tra TikTok e i Maneskin si rinforza ancora una volta, con la band che nelle scorse ore ha pubblicato un nuovo video ufficiale di "Supermodel", in esclusiva per la piattaforma cinese. Il filmato, girato completamente in verticale, non prende il posto del video ufficiale, pubblicato lo scorso maggio dal duo Bedroom Projects (The 1975) e Ben Chappell (Arctic Monkeys, Nine Inch Nails), che ha guadagnato oltre 9.5 milioni di visualizzazioni su YouTube. Semmai esiste un legame tra i due video, riguardo a una borsetta rossa che compariva nel primo e che in quello pubblicato su TikTok ricompare tra le mani della bassista Victoria De Angelis. Se nel primo video, la modella interpretata da Nina Marker scappava da una festa con in mano una borsetta rossa, in quelli pubblicati su TikTok a scappare è la bassista, rincorsa questa volta dagli altri membri della band.

Gli abiti non cambiano e Victoria si ritrova a una festa, cercando di nascondersi tra gli abiti neri degli ospiti e i colori caldi della sala. In un citazionismo à la "Eyes Wide Shut", tutti gli ospiti, incluso la bassista, indossano una maschera, che rende il compito degli altri tre membri della band nel riconoscerla molto più difficile. Il video finisce con Victoria che, delusa dal contenuto della borsetta, la lancia a terra, e viene raccolta a sua volta da un'altra modella. Per adesso, i tre video hanno raccolto oltre 1.5 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma, ma i numeri sono destinati a crescere.

