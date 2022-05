È uscito “Supermodel”, il video del nuovo singolo dei Maneskin Il 31 maggio i Menaskin hanno pubblicato sul canale ufficiale Youtube il video di “Supermodel”, l’ultimo singolo della band.

A cura di Andrea Parrella

I Maneskin lanciano il video di "Supermodel", il nuovo singolo della band. È uscito alle 18 del 31 maggio, pubblicato sul canale ufficiale Youtube della band e naturalmente, in pochi minuti, ha già realizzato migliaia di visualizzazioni. Il singolo era stato eseguito per la prima volta dal vivo in occasione della finale dell'Eurovision Song Contest 2022, dove i Maneskin erano stati ospiti a un anno di distanza dalla loro vittoria a Rotterdam. La clip li vede tutti protagonisti, impegnati all'inseguimento della supermodel protagonista del video .

Bedroom Projects alla regia del video

Girato a Londra e diretto dal duo Bedroom Projects (The 1975) e Ben Chappell (Arctic Monkeys, Nine Inch Nails), il videoclip vede i Måneskin, in total look Gucci, protagonisti della loro stessa sceneggiatura per il singolo “SUPERMODEL”. Combinando gli elementi classici del cinema di Tarantino e Hitchcock, la band cattura perfettamente il mood feroce della canzone e i testi giocosi, mentre si susseguono una serie di eventi catastrofici.

Come è nata Supermodel

"Supermodel" è un pezzo scritto dai Maneskin a Los Angeles e prodotto dall’acclamato produttore Max Martin (The Weeknd, Coldplay, Lady Gaga) e dal suo team. I Maneskin avevano parlato della genesi di questo progetto nei giorni scorsi, descrivendo così la canzone: “Abbiamo scritto SUPERMODEL dopo aver trascorso dei mesi bellissimi a Los Angeles. A volte ci ha sorpreso – e allo stesso tempo intrigato – il fatto che la gente si preoccupi così tanto di coltivare il proprio status, di essere una celebrità, e sia totalmente ossessionata dalle apparenze, dalle conoscenze. Abbiamo iniziato a immaginare un enigmatico personaggio “SUPERMODEL”: una ragazza fantastica, brillante e molto social, che in realtà è piena di problemi e nasconde tristezza e dipendenza. In un certo senso la adori, perché ti dà l’idea di sapere come ci si diverte, ma allo stesso tempo la eviti, perché sai che potrebbe trascinarti nei guai”.

Un miliardo di stream per Beggin'

Il successo planetario della band creatasi a Roma è ormai qualcosa di conclamato e surrogato dai numeri. La band, infatti, ha appena raggiunto quota 1 Miliardo di stream per la loro hit “Beggin’”, la canzone che gli ha permesso di raggiungere una risonanza internazionale.