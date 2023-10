“Victoria dei Maneskin è la migliore bassista al mondo”, parola di Duran Duran Victoria De Angelis ha collaborato all’ultimo album dei Duran Duran che l’hanno definita la migliore bassista in circolazione.

Victoria De Angelis dei Maneskin (foto di Noam Galai/Getty Images for MTV

John Taylor ha definito Victoria De Angelis dei Maneskin come la bassista più importante al mondo, in questo momento. Il fondatore dei Duran Duran lo ha detto in un video che accompagna l'uscita del prossimo album della band inglese "Danse Macsbre", lavoro dedicato ad Halloween, che uscirà il prossimo 27 ottobre su Tape Modern via BMG, mettendo insieme "un insolito mix di cover, canzoni rielaborate dei Duran Duran e diverse nuove composizioni", come ha detto il tastierista della band Nick Rhodes per descrivere quella che è uan vera e propria colonna sonora del loro Halloween, appunto.

Tra le collaborazioni dell'album, oltre a quelle con l'ex membro della band Andy Taylor, il produttore, chitarrista e compositore Nile Rodgers, Victoria De Angelis dei Måneskin e i produttori Josh Blair e Mr Hudson c'è ovviamente anche quello con la bassista dei Maneskin, band che pochi giorni fa i Rolling Stones hanno definito la più grande rock band al mondo. Victoria, quindi, suonerà in una rivisitazione di Psycho Killer, uno dei brani iconici dei Talking Heads e nel video postato dai Duran Duran la si vede proprio registrare il basso subito dopo che taylor la definisse, appunto "la bassista elettrica più importante al mondo, in questo momento"

I Maneskin, quindi, che al momento sono in tour in Sud America cominciano anche a muoversi in maniera indipendente. Nei giorni scorsi, per esempio, Damiano David, cantante della band romana, è stato attore protagonista dell'ultimo video di Anitta, popstar brasiliana, tratto dal singolo "Mil Veces". E proprio il cantante ha voluto condividere il video dei Duran Duran facendo i complimenti all'amica. Per quanto riguarda i fan dei Duran Duran, nell'album potranno ascoltare anche le cover di Halloween dei Duran Duran di "Bury A Friend" di Billie Eilish, "Paint It Black" dei Rolling Stones, "Super Lonely Freak" ispirato a Rick James, "Spellbound" di Siouxsie and the Banshees, "Supernature" di Cerrone e "Ghost Town" degli Specials.