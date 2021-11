Victoria De Angelis al concerto dei Rolling Stones a 14 anni: “Provai a imbucarmi senza biglietto” Victoria De Angelis al concerto dei Rolling Stones ci ha già partecipato, non da protagonista. Aveva solo 14 anni quando, pur di assistere all’evento al Circo Massimo nel 2014, decise di intrufolarsi dalle barriere. Il ricordo raccontato ai microfoni di Variety.

È questo un momento d'oro per i Maneskin, la band italiana salita alla ribalta solo pochi anni fa. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio hanno raggiunto la notorietà nel 2017 sul palco di X Factor. Pur essendosi classificati secondi, hanno da subito firmato un contratto con la casa discografica Sony Music, pubblicando l'EP Chosen. Da lì a poco il successo del gruppo musicale rock è esploso.

Dopo il trionfo alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, sono diventati famosi a livello mondiale vincendo la 65esima edizione dell'Eurovision Song Contest. Negli ultimi giorni hanno realizzato uno dei loro più grandi sogni: hanno aperto il concerto dei Rolling Stones a Los Angeles, dopo il debutto televisivo americano nello show di Jimmy Fallon. Per la giovanissima bassista, così come per i suoi compagni e colleghi, è stata un'emozione unica. Ai microfoni di Variety ha raccontato un ricordo indelebile che riguarda proprio la band britannica.

Il ricordo di Victoria De Angelis

Aveva solo 14 anni la giovane e talentuosa Victoria De Angelis quando i Rolling Stones nel 2014 arrivarono a Roma per esibirsi al Circo Massimo. Per la bassista dei Maneskin si trattava di un evento imperdibile. Al portale americano Variety ha raccontato un aneddoto che risale a quell'esperienza:

Li ho visti quando hanno suonato al Circo Massimo a Roma. Non avevo i biglietti, quindi sono andato lì e ho cercato di intrufolarmi dalle barriere. Non ha funzionato davvero, ma ho visto un paio di canzoni!

Oggi, a 21 anni, ha avuto l'opportunità di salire sul palco della sua band preferita come artista scelta per l'apertura del concerto.

Victoria dopo lo show a Los Angeles

Victoria De Angelis dopo lo show di apertura al concerto dei Rolling Stones con i suoi amici e colleghi, non ha potuto rinunciare alle provocazioni. Per festeggiare il successo incredibile raggiunto insieme a Damiano, Thomas e Ethan, la bassista si è concessa qualche scatto più che sensuale. Sui social si è mostrata in una versione audace, in topless.