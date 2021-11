I Maneskin e il selfie con Mick Jagger: “Sono i migliori ricordi della nostra vita” La notte magica dei Maneskin all’Allegiant Stadium aprendo il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. Il selfie con Mick Jagger: “Che notte, questi sono i ricordi più belli della nostra vita”. Prima di aprire il concerto: “Grazie per questa possibilità”. Non mancano le polemiche come quella dei Cugini di Campagna: “Ci hanno copiato il look”.

È stata la notte magica dei Maneskin, tanto che potremmo quasi rinominarli così: ManesKing. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio hanno aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas esaudendo il sogno delle notti di Rock'n'Roll, minimo comune denominatore di tantissimi artisti. È un momento di grazia suggellato a fine esibizione con un selfie con Sua Maestà Mick Jagger: "Che notte, questi sono i ricordi più belli della nostra vita".

La notte dei Maneskin

"Questo è il nostro primo stadio ed è un onore per noi essere qui e avere la chance di aprire il concerto di una delle più grandi band della storia. Grazie per questa possibilità". Con queste parole, Damiano David ha aperto il momento dei Maneskin che ha anticipato il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. Da "Zitti e Buoni" a "I wanna be your slave", passando per "Beggin'" fino all'ultima "Mammamia", ma anche la cover del brano dei The Killers "Somebody Told Me". Una grande notte, un successo incredibile. I Maneskin hanno bruciato tutte le tappe a una velocità incredibile, bucando lo schermo e raccogliendo i consensi dei più grandi, da Little Steven, chitarrista di Bruce Springsteen fino a Iggy Pop, fino al palco del The Tonight Show di Jimmy Fallon, il late show più popolare d'America.

La polemica con i Cugini di Campagna

ul palco dell'Allegiant Stadium, davanti a un pubblico in delirio, i Maneskin si sono presentati con un look a stelle e strisce. Ebbene, secondo i Cugini di Campagna, gli artisti avrebbero copiato da loro. Sulla pagina ufficiale hanno scritto:

"I Maneskin si sono esibiti negli USA, prima dei Rolling Stones, imitando, nel vestire I cugini di campagna. Basta copiare i nostri abiti".

Lo sfogo era accompagnato da una foto che metteva a confronto il look di Damiano David e quello di Nick Luciani. E pensare che di recente la band, che ha sfornato successi come Anima mia, aveva eseguito una cover di Zitti e Buoni.

