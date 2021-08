Incidente alla spalla per Vasco Rossi, la foto sui social: “Niente di grave, un male boia però” Il rocker di Zocca ha annunciato sui suoi profili social di essersi lussato una spalla cadendo dalla bicicletta, a testimonianza dell’accaduto una foto che lo ritrae con il braccio avvolto da un tutore che, presumibilmente, dovrà portare per qualche tempo. Il cantautore, però, tranquillizza immediatamente i suoi fan, sostenendo che non si nulla di grave.

A cura di Ilaria Costabile

Piccolo incidente per Vasco Rossi. Il rocker di Zocca ha annunciato sui suoi profili social di essersi lussato una spalla. L'incidente sarebbe avvenuto mentre il cantante era intento a girare in bicicletta, ma una caduta improvvisa gli ha procurato questo bel fastidio. "Niente di grave per fortuna" scrive Vasco che aggiunge: "un male boia però".

L'annuncio sui social

Non poteva esserci annuncio più goliardico di questo, con tanto di sorriso stampato sul volto, immancabile cappellino e il tipico segno dei rocker nella sinistra. Così Vasco Rossi comunica ai suoi fan che, purtroppo, nei prossimi giorni non potrà soffermarsi a fare foto o firmare autografi proprio perché impossibilitato dal tutore. "Mi sono lussato una spalla cadendo dalla bicicletta" ha raccontato il rocker che non rinnega la sua innata capacità di stare sempre in movimento, perennemente attivo e con la voglia di non fermarsi mai. Presumibilmente, quindi, il cantante dovrò stare a riposo per qualche tempo e dovrà portare un tutore per alcuni giorni, finché il problema non sarà rientrato e con la dovuta accortezza potrà riprendere gradualmente le attività di tutti i giorni.

L'ultimo video sui social di 24 ore fa

Solo qualche ora fa il cantante si era reso protagonista di un gesto davvero importante, firmando il referendum per l'eutanasia legale. Anche in questa occasione aveva condiviso il momento in questione sui suoi profili social, sottolineando l'importanza di prendere parte a questa iniziativa che, finalmente, potrà ridare dignità a coloro che desiderano porre fine alle loro sofferenze e, infatti, nel raccontare l'esperienza ha scritto: "Oggi ho firmato il referendum per una legge che preveda un fine vita libero e dignitoso!". Una battaglia che il cantante porta avanti da diversi anni e che lo ha visto scendere in campo in più occasioni, ragion per cui non poteva esimersi dal dare anche il suo contributo.