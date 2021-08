Vasco Rossi firma il referendum per l’eutanasia legale: “Per un fine vita libero e dignitoso” Vasco Rossi ha firmato il referendum per rendere l’eutanasia legale promosso dall’associazione Luca Coscioni. L’artista ha spiegato: “Oggi ho firmato il referendum per una legge che preveda un fine vita libero e dignitoso”. Da anni, ha fatto sua questa battaglia. Ha anche ceduto i diritti di utilizzo della canzone Vivere all’associazione.

A cura di Daniela Seclì

Vasco Rossi è tra coloro che in questi giorni ha firmato il referendum per rendere l'eutanasia legale, promosso dall'associazione Luca Coscioni. L'artista ha documentato il suo gesto sui social. Si è recato a uno dei banchetti a Modena e ha apposto la sua firma. Poi ha esultato: "Evviva, bene sono contento", mentre delle persone attorno a lui lo applaudivano.

La firma di Vasco Rossi a favore dell'eutanasia legale

Vasco Rossi ha condiviso su Instagram il breve video che ritrae il momento della firma del referendum promosso dall'associazione Luca Coscioni e la foto del volantino su cui si legge: "A chi appartiene la tua vita? Firma subito per il referendum. Eutanasia legale. Liberi fino alla fine". Il post è stato accompagnato da un breve commento di Vasco Rossi: "Oggi ho firmato il referendum per una legge che preveda un fine vita libero e dignitoso! Liberi fino alla fine. Eutanasia legale". La notizia della firma di Vasco Rossi è stata condivisa anche dall'associazione Luca Coscioni: "Il nostro amico (e iscritto) Vasco Rossi ha firmato. Per essere tutti liberi, liberi fino alla fine. https://referendum.eutanasialegale.it #referendumeutanasia #LiberiFinoAllaFine". Marco Cappato ha commentato: "Vasco, una garanzia".

Da anni Vasco Rossi si batte per l'eutanasia legale

Quella di Vasco Rossi è una battaglia che dura da anni. L'artista si è sempre schierato pubblicamente a favore dell'eutanasia: "Ho diritto di scegliere io quando porre fine a questa straordinaria esperienza". Nel 2014, Rossi ha anche ceduto i diritti di utilizzo della canzone "Vivere" all'Associazione Luca Coscioni, che poi utilizzò il brano per le sue campagne. In particolare, il successo di Vasco Rossi è stato interpretato come una sorta di rappresentazione simbolica "del punto di vista di un malato costretto nel suo letto dopo una vita intensa di ricordi".