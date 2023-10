Vasco Rossi esulta: “240 mila biglietti venduti in 24 ore per il tour” Dopo l’annuncio dei concerti a Milano e Bari, Vasco annuncia che sono stati venduti 240 mila biglietti in 24 ore.

A cura di Redazione Music

Vasco Rossi (LaPresse)

Vasco Rossi annuncia la vendita di centinaia di migliaia di biglietti in sole 24 ore per il tour annunciato per il 2024 a Milano e Bari. Il prossimo anno, infatti, cantante, suonerà a giugno al San Siro di Milano e al San Nicola di Bari, per cinque date totali, che a questo punto, però, come annunciato dallo stesso Vasco potrebbero aumentare, mantenendo sempre le stesse città: sono oltre 200 mila i biglietti venduti già: "In meno di 60 minuti sono stati, infatti, polverizzati 240.000 biglietti per le 5 date a Milano e Bari".

Un successo così importante che la stessa Live Nation ha annunciati di stare lavorando a nuove date: "Un avvio al di là delle aspettative stesse a testimonianza che la “voglia di Vasco” e del suo rock ‘n’ roll show sta contagiando tutti, ma proprio tutti.Un risultato incredibile per il quale Live Nation sta lavorando all’apertura di nuove date nelle due città" si legge nel comunicato con cui l'agenzia ha annunciato il risultato.

Vasco Rossi suonerà nel 2024 al San Siro di Milano il 7, 8, 11, 12 giugno, tornando nella città meneghina a cinque anni dall'ultima volta, mentre il 25 giugno sarà al San Nicola di Bari. L'annuncio del tour è arrivato poco dopo l'uscita su Netflix del documentario a lui dedicato, "Il supervissuto", che è stato anche accompagnato dal nuovo singolo inedito "Gli sbagli che fai". Nel documentario girato da Pepsy Romanoff Vasco parla della sua vita privata e artistica, degli anni della formazione, dei primi anni e i primi successi, fino alla formazione del culto.

La canzone è stata scritta proprio per fare da sigla del documentario ripercorrendone, in qualche modo il senso, raccontando in musica quello che ha definito "un selfie lungo 5 ore. Un racconto onesto e sincero, tra pubblico e privato, la sua carriera artistica e il suo percorso di vita, dall’inizio a oggi". E questo percorso è stato reso possibile, continua il cantautore anche dagli sbagli compiuti.