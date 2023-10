Vasco Rossi annuncia il tour 2024: quattro date al San Siro di Milano e poi Bari Vasco Rossi ha annunciato il Vasco Live 2024 che per adesso si terrà al San Siro di Milano per quattro date a cui si aggiunge quella al San Nicola di Bari.

A cura di Redazione Music

Vasco Rossi (Michele Nucci/LaPresse)

Mentre su Netflix la docuserie "Il Supervissuto" è tra le più viste, Vasco Rossi ha annunciato il nuovo tour che lo vedrà impegnato nell'estate del 2024 a Milano e Bari. Il cantante, infatti, prosegue il suo appuntamento annuale con i suoi fan, con gli stadi che lo accoglieranno ancora una volta, tornando al San Siro di Milano dove mancava dal 2019 e aggiungendo una tappa al Sud, ovvero al San Nicola di Bari. L'annuncio, appunto, arriva a pochi giorni di distanza dall'uscita della docuserie, ma anche dal singolo "Gli sbagli che fai", inedito nato ad hoc per l'appuntamento biografico e uscito pochi giorni fa.

Come acquistare i biglietti per il Vasco Live 2024

Vasco Rossi, quindi, si esibirà il 7, 8, 11 e 12 giugno allo stadio San Siro di Milano, mentre il 25 giugno sarà a Bari, con una distanza tra le date che sta facendo sperare i fan che possa esserci ancora qualche annuncio nel prossimo futuro. Intanto l'organizzazione ha reso note le modalità di acquisto biglietto: il 4 ottobre a partire dalle ore 12 parte la vendita per il Blasco Fan Club, il 5 ottobre, sempre dalle 12 ci sarà la prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation, mentre il giorno successivo, ovvero il 6 ottobre si aprono ufficialmente le vendite per tutti, coi biglietti disponibili su su Vivaticket, Ticketmaster, Ticketone. Ecco le date del Vasco Live 2024:

07 Giugno Milano Stadio San Siro

08 Giugno Milano Stadio San Siro

11 Giugno Milano Stadio San Siro

12 Giugno Milano Stadio San Siro

25 Giugno Bari Stadio San Nicola

Vasco si racconta nel Supervissuto

Intanto è partita bene la vita de Gli sbagli che fai, la canzone autobiografica che Vasco ha scritto per la docuserie. Il brano, infatti, conta oltre350 mila streaming e il video quasi un milione di visualizzazioni. Il brano è il racconto di sé, in linea con quello che è il Supervissuto, la serie che il cantautore ha definito un selfie lungo cinque ore. Sono cinque episodi, infatti, in cui Vasco racconta la sua vita, privata e artistica, in cui racconta i successi ma anche le volte in cui stava per morire (anche da qui nasce il titolo). Un raconto introspettivo diretto da pepsy Romanoff che si nutre di musica, concerti e interviste esclusive.