Appena uscito anche il video ufficiale di "Una canzone d'amore buttata via", ultimo singolo di Vasco Rossi, che anticipa il suo prossimo album di inediti, vola in testa ai trend di Youtube. Non è una novità per il cantante di Zocca, che già in precedenza era stato per giorni in testa tra le ricerche di Youtube, collezionando vari numeri 1 compreso quello dei passaggi nelle radio italiane. ma i numeri non sono mai stati un problema per Vasco che, però, ci tiene a confermare sempre chi è che comanda nel mondo musicale italiano, riuscendo a creare aspettativa ogni volta che annuncia qualcosa. la scelta dell'uscita l'1 gennaio 2021 è stata ancora una volta azzeccata e i numeri servono semplicemente a certificare come nonostante la carriera lunghissima riesca ancora a tenere viva la curiosità dei suoi fan.

Il video di Vasco a Bologna

Nel video della sua nuova canzone in cui Vasco è protagonista assieme a Bologna. Dopo averla portata nel programma di Roberto Bolle che ha creato una coreografia ad hoc per lanciarla nella notte dell'1 gennaio, il rocker si è spostato direttamente in una Piazza Maggiore completamente vuota. L'idea, spiega il comunicato stampa che accompagna la notizia dell'uscita del video, è nata al cantante e al regista Pepsy Romanoff che hanno scelto di "tornare là dove tutto è nato e da lì ripartire per nuove avventure. Piazza Maggiore, che non è soltanto una delle più belle piazze d’Italia, è anche e soprattutto, il palcoscenico del suo primo concerto in assoluto. Era il 26 maggio 1979 e tutto è cominciato da lì. In Piazza Maggiore Vasco ha tracciato il solco del rock italiano e in quella stessa Piazza Maggiore, beneaugurante, oggi ritorna". Questa volta Vasco è solo in una piazza vuota e notturna accompagnando il pubblico per mano in questa sua nuova ballad d'amore.

Quando esce il nuovo album di Vasco Rossi

La chiesa vaschiana è ancora forte ed è un punto fermo dalle fandom nazionali. Fanbase antelitteram, che si sono spostate dall'analogico al digitale con tutta la forza possibile, in grado di spingere il proprio artista preferito sempre in testa alle classifiche. Nell'annunciare l'uscita del nuovo video, Vasco Rossi ha anche buttato lì la data di pubblicazione del suo prossimo album che arriva a 7 anni da "Sono innocente", che risale al 2014 ed è l'ultimo album in studio per il cantante. Il nuovo lavoro di Vasco, quindi, arriverà il 12 novembre 2021, data palindroma (12/11/21): "Saranno 10 canzoni e forse ci sarà un altro singolo, chi lo sa".