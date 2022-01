Un flash mob per Gigi D’Agostino, la sua Torino si stringe all’artista che lotta per la vita La Torino di Gigi D’Agostino, precisamente il suo quartiere Mirafiori, ha organizzato domani pomeriggio un flash mob con la sua musica.

Il grande coraggio di Gigi D'Agostino, il famoso dj che lotta da tempo contro un male oscuro, nel mostrare le sue condizioni a inizio anno con una foto che ha commosso tutti, è stato già ripagato dall'amore e dall'affetto dei suo fan. La sua Torino, quartiere Mirafiori, farà di più: domani pomeriggio, un flash mob con la sua musica per dare forza al grande dj di "L'amour toujours".

Il flashmob domani alle 18

Su Twitter si è diffuso l'hashtag #GigiToujour. È partito tutto da qui. Così il quartiere Mirafiori, nella piazzetta del "Villaggio" – tra Via Pramollo e via Pomaretto – si è mobilitato con tanto di diretta Instagram per sparare sui social e a tutto volume "L'amour toujours", il più grande successo di Gigi D'Agostino. Questo il messaggio apparso sui social. Sembrerebbe prevista la partecipazione di tantissime persone.

Il ragazzo “del villaggio”, diventato leggenda Gigi D’Agostino… IL MAESTRO…IL CAPITANO… Sabato 22/01 “il villaggio” suonerà, canterà e ballerà sui ritmi della tua musica e questo: SOLO PER TE!!! Ti giunga il nostro affetto e ti sostenga in questo difficile momento Tvb. Ovunque sarete ascoltate a tutto volume L’Amour Toujour.

Le condizioni di salute di Gigi D'Agostino

I primi giorni dell'anno 2022 sono cominciati con la foto che ha mostrato Gigi D'Agostino in piedi, camminando con l'ausilio di un deambulatore.

Spero che questo nuovo anno mi doni un po di pace e di forza…Un abbraccio di cose belle a tutti voi…Grazie per i vostri pensieri…Tanto Amore, Gigi…

Soltanto poche settimane prima dell'ultimo messaggio, Gigi D'Agostino aveva ufficializzato la gravità delle sue condizioni: