Un concerto per aiutare l’Emilia Romagna, Mazzi: “La tragedia incombe, sto parlando con gli artisti” Il sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi si sta muovendo per organizzare un grosso evento musicale per raccogliere fondi a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna.

A cura di Francesco Raiola

Foto LaPresse

Un grande concerto di solidarietà per raccogliere fondi e aiutare la popolazione colpita dall'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna in questi giorni, facendo 9 morti e tanti feriti. È l'idea lanciata dal sottosegretario alla cultura con delega alla musica e allo spettacolo dal vivo Gianmarco Mazzi che ha diramato una nota in cui spiega che sta cercando di parlare con alcuni artisti e con i maggiori promoter musicali per far sì di riuscire a mettere su un evento nelle prossime settimane. L'idea è quella di sostituire o implementare l'evento che avrebbe dovuto essere lanciato a giugno in occasione della Festa europea della musica.

"Il Ministero della cultura era in procinto di lanciare un evento a giugno per celebrare, da Roma, la festa europea della musica. Ma il dramma dell’Emilia Romagna scuote profondamente tutta la comunità artistica, le immagini che arrivano colpiscono al cuore e commuovono" ha dichiarato Gianmarco Mazzi nella nota del Ministero. Non sarebbe la prima volta che il mondo della musica e dello spettacolo si muovono per aiutare a raccogliere fondi in occasione di grandi disastri naturali, dalle alluvioni ai terremoti. Nel 2012 si tenne il Concerto per l'Emilia che vide coinvolti 17 artisti coinvolti per raccogliere fondi per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto dell'Emilia. Ieri è stata Laura Pausini, originaria di Solarolo, a esprimere preoccupazione per quanto sta avvenendo, chiedendo alle Istituzioni di muoversi e non Lasciare sole le popolazioni colpite.

Nella nota del Ministero, Mazzi ha spiegato in che modo si sta muovendo, spiegando di aver chiesto anche l'aiuto della Rai: "In queste ore sto freneticamente parlando con gli artisti e con i più importanti organizzatori del live per cambiare in corsa il progetto e realizzare un evento diverso che possa essere di conforto e di aiuto concreto per i nostri fratelli emiliani e romagnoli. Parlerò a breve con i nuovi vertici della Rai, l’amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi. Non è questo il momento di entrare nel dettaglio, la tragedia purtroppo ancora incombe, la gente soffre e le urgenze sono altre. In ogni caso, il mondo della cultura e della musica, solidale per natura, si sta organizzando per fare la sua parte".