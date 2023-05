Maltempo in Emilia Romagna, Laura Pausini: “Sono in ansia per la mia famiglia e la mia regione” Laura Pausini è intervenuta per esprimere solidarietà e vicinanza alla popolazione dell’Emilia Romagna colpita dal maltempo e ha espresso ansia per la famiglia e i concittadini.

A cura di Redazione Music

Le notizie che si susseguono in queste ore dall'Emilia Romagna, dove il maltempo ha già provocato sei morti e migliaia di persone evacuate, sta preoccupando tutto il Paese. Quello che sta succedendo in centro Italia è un vero e proprio disastro, con violenti temporali, case allagate, blackout, persone ferite e, appunto, purtroppo anche sei morti. Tra le persone che hanno voluto esprimere vicinanza alle persone coinvolte c'è Laura Pausini, emiliana di Solarolo, che sui suoi social ha voluto anche esprimere la propria preoccupazione per tutti coloro che in queste ore stanno lottando col maltempo, compresa la sua famiglia e i suoi amici.

La cantante, che ieri ha festeggiato il suo compleanno, ha postato un post del suo Comune che metteva all'erta la popolazione sulle possibili conseguenze dei temporali sul paese e soprattutto ha voluto condividere con i suoi fan le sue preoccupazioni, mettendosi a disposizione nel caso potesse in qualche modo essere d'aiuto. Sui social, infatti, la cantante ha scritto: "Questa mattina mi sono svegliata con delle notizie veramente preoccupanti. Sono molto in ansia per la mia regione, per la mia famiglia, tutti i miei amici che vivono lì e i miei concittadini. Infatti in questo momento la situazione meteo sta colpendo in modo violento anche Solarolo, Castelbolognese, Faenza e Forlì (dove vivono i miei famigliari alcuni dei quali evacuati)".

Pausini ha voluto anche rivolgersi alle autorità e alle istituzioni italiane, chiedendo di fare massima attenzione a aiutare la meglio la popolazione colpita: "A nome di tutti i cittadini delle città e i paesi coinvolti, chiedo a tutte le istituzioni italiane la massima attenzione per il popolo emiliano romagnolo, da sempre forte e reattivo, ma che oggi ha proprio bisogno di sostegno. Fatemi sapere come posso essere d’aiuto anche se sono lontana. Grazie #EmiliaRomagna".