Umberto Tozzi blocca il tour e rinvia la data di Forlì: “Mi sono operato per frattura alla caviglia” Umberto Tozzi attraverso i profili social fa sapere ai fan che il concerto a Forlì in programma per domani, 25 agosto, è stato posticipato a causa di un’operazione alla quale si è dovuto sottoporre: “Purtroppo mi sono fratturato una caviglia, ci vediamo il 25 novembre”.

A cura di Gaia Martino

Umberto Tozzi è stato vittima di uno spiacevole imprevisto: "Mi sono fratturato una caviglia, ho dovuto fare una piccola operazione" ha specificato il cantante ai fan. Per questo motivo la data del suo concerto a Forlì in programma per domani, venerdì 25 agosto, è stata posticipata al 25 novembre.

Le parole di Umberto Tozzi

Con un comunicato diffuso sui suoi canali social, Umberto Tozzi ha spiegato il motivo per il quale è stato costretto a posticipare la data del suo concerto a Forlì.

Ciao ragazzi, purtroppo mi sono fratturato una caviglia e ho dovuto fare una piccola operazione. Mi dispiace molto per tutte le persone che hanno comprato i biglietti di Forlì, ci vediamo presto se vi va il 25 novembre presso il teatro Fabbri di Forlì. I biglietti rimangono validi per la nuova data oppure potete chiedere il rimborso. Vi abbraccio tutti, Umberto.

Gli ultimi tempi per il cantante non sono stati tranquilli. Nel novembre 2022 in una lunga intervista al Corriere ha raccontato di essere guarito da un tumore.

Il racconto del tumore di Umberto Tozzi

Al Corriere Umberto Tozzi raccontò di essere guarito da un tumore. "Ora sto bene. Prima no, ho avuto un problema di salute importante. Un tumore alla vescica. Poi durante le chemio, ho preso il Covid per la terza volta. E mi è venuta una grave infiammazione polmonare". Il cantante spiegò di essersi accorto del problema di salute che lo aveva colpito grazie ad una visita di controllo: "Un'ecografia addominale doveva essere routine. Invece mi hanno trovato il male. È stato un periodo davvero difficile, ora per fortuna ne sono fuori, un mese e mezzo fa mi hanno detto che sono guarito, incrociamo le dita". L'ostacolo che si è presentato davanti a sé, però, gli ha permesso di scoprire una sua caratteristica ancora oscura: credeva di "essere debole, invece ho scoperto di avere coraggio".