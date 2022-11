Umberto Tozzi: “Ho avuto un tumore e durante le chemio ho preso il Covid, mi sono sentito perso” Umberto Tozzi ha raccontato in una lunga intervista al Corriere di essere guarito da un tumore: “Durante le chemio ho preso il Covid e mi è venuta una grave infiammazione polmonare”. Ha vissuto momenti duri l’artista che pensava di essere debole, “invece ho scoperto di avere coraggio”.

A cura di Gaia Martino

Umberto Tozzi in una lunga intervista al Corriere ha raccontato di essere guarito da un tumore. Gli ultimi mesi sono stati molto duri per il cantante 70 enne che ha dovuto lottare contro un cancro, poi contro il Covid che gli ha scatenato un'infiammazione polmonare. "Cose come queste ti cambiano la vita".

L'intervista di Umberto Tozzi

Al Corriere Umberto Tozzi ha raccontato di stare bene adesso, ma fino a poco fa le cose andavano diversamente. "Ora sto bene. Prima no, ho avuto un problema di salute importante. Un tumore alla vescica. Poi durante le chemio, ho preso il Covid per la terza volta. E mi è venuta una grave infiammazione polmonare". Se n'è accorto durante una visita di routine, "Un'ecografia addominale doveva essere routine. Invece mi hanno trovato il male. È stato un periodo davvero difficile, ora per fortuna ne sono fuori, un mese e mezzo fa mi hanno detto che sono guarito, incrociamo le dita". Ha temuto di non poter mai più salire su un palco, la paura è stata forte ma gli ha permesso di scoprire un lato di sé ancora oscuro.

Cose come queste ti cambiano la vita. La tua e di chi ti sta accanto. Mi sentivo perso, avevo paura di non poter mai più salire sul palco. Mia moglie Monica è stata fondamentale, non mi sono mai arreso. Prima e dopo l'intervento, durante le terapie, che non sono una passeggiata. Finché non accade a te il cancro sembra un problema lontano. Poi nella testa si resetta tutto, i valori, le priorità, le cose che contano. E anche quando guarisci, il trauma ti resta dentro.

Pensava di essere debole, "invece ho scoperto di avere coraggio" ha continuato. "Mi ha stupito la serenità con cui sono riuscito ad affrontare la malattia. Ho messo da parte la paura, cercando di essere ottimista".

Leggi anche Ryan Reynolds fa la colonscopia dopo aver perso una scommessa e scopre un tumore

Ora mi sento bene, a dicembre riprendo il tour e non vedo l'ora. Però sono cambiato, noto in me una positività diversa. Apprezzo tutto ciò che ho e che mi circonda, dal momento in cui apro gli occhi, mentre recito le mie preghiere. Un gusto della vita che prima non avevo.

Umberto Tozzi tra musica e pittura

Nel corso dell'intervista Umberto Tozzi ha raccontato che il suo sogno da bambino era diventare calciatore. "Avevo due piedi buoni, a 14 anni vinsi una settimana premio a Coverciano, ma papà mi proibì di andare perché avevo una pagella orribile". Fan di Rivera, Baggio, Del Piero, da ragazzino tifava Fiorentina, ha raccontato al Corriere, "perché c'era Kurt Hamrin". Ci ha messo anni per apprezzare la sua voce, "ora mi stimo" ha confessato, ma "alle prime registrazioni mi sembrava orribile. Non avevo voglia di fare la star". Dopo il primo album "Donna amante mia" che "fu un fiasco", decise di comporre lui gli arrangiamenti per il secondo, "andò bene, tra i pezzi c'era Ti amo". Tra tutti i suoi colleghi, oltre Gianni Morandi e Enrico Ruggeri, con Raf condivide un'amicizia speciale. "Ci vogliamo bene, però ci diciamo le peggio cose, così si fa". Oggi oltre alla musica si dedica anche alla pittura:

Mi piace, vorrei fare una mostra, ma non sono né Gauguin né Van Gogh eh. Ho cominciato dal nulla, da autodidatta, io che non sapevo nemmeno fare un cerchio con il bicchiere. Mi sono appassionato, mi è venuto naturale. Non credevo di poter trovare una forma d’arte che mi prendesse tanto quanto la musica. Quando compongo non mangio e non bevo, sono troppo concentrato. Resto una pippa come pittore, sia chiaro.

Sull'amore per la moglie Monica, infine, ha confessato di essere un uomo fortunato: "La sposerei per la quinta volta, stiamo insieme da 36 anni".