Ultimo, Rkomi, D’Alessio tornano su Instagram e Facebook, ma il catalogo è limitato: ecco perché Soundreef fa sapere di aver trovato l’accordo con Meta e riporta su Facebook e Instagram artisti importanti, ma con un numero limitato di canzoni.

Da sx: Rkomi, Gigi D’Alessio e Ultimo

Soundreef, principale competitor di Siae per quanto riguarda i diritti delle canzoni, ha trovato un accordo con Meta, la società che possiede Facebook e Instagram che da qualche settimana ha cancellato la possibilità di condividere sui propri social la musica sotto il cappello Siae, con cui non ha trovato un accordo. Quella che ad alcuni può sembrare un tecnicismo è, invece, una questione importante per gli artisti che hanno in Meta uno dei canali di promo, per la stessa società americana che potrebbe vedersi superare da altri social come TikTok su quel campo e per tutti gli utenti che usano quotidianamente la musica per accompagnare le proprie storie.

La società che si occupa dei diritti d’autore musicali ha annunciato di aver trovato un accordo con Meta che "da lunedì 27 marzo è iniziato il ripristino dei brani scritti da soli autori e compositori amministrati da Soundreef, anche in Stories e Reels già pubblicati". La società specifica anche che "alcune delle opere di noti artisti come Ultimo, Pooh, Giovanni Allevi, Gigi D’Alessio, Rkomi, Alejandro Sanz, Noyz Narcos, Enrico Ruggeri, Paola Turci e Fabrizio Moro. In ripristino anche brani di Marco Masini, MACE, Boomdabash, AVA, Tedua e Morgan, oltre a migliaia di autori indipendenti". Quando leggiamo "alcune delle opere" quindi significa che è solo una parte (talvolta minima del catalogo di quegli artisti a essere disponibile).

Se si prova a caricare la musica di questi artisti vediamo che le possibilità sono limitate perché spesso le canzoni sono firmate da più autori e quando questo avviene e quegli autori sono Siae le canzoni comunque non potranno finire sulle piattaforme. Quindi se da un lato un fan di questi artisti potrà mettere qualche brano loro, dall'altro la scelta è comunque parziale: "Purtroppo, però, ad oggi questo riguarda solo una limitata parte del nostro catalogo." scrive anche Soundreef nella nota, specificando che quando un autore è iscritto "diversi organismi di gestione, per utilizzarle è necessario richiedere licenza a tutte le società interessate" e per questo motivo in caso di doppia iscrizione a Soundreef e Siae non sarà possibile trovare la canzone finché le parti non troveranno un accordo: