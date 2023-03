Ultimo è primo in classifica con Alba per la seconda settimana, davanti a Lazza e Geolier Ultimo è per la seconda volta al primo posto della classifica FIMI degli album più venduti con il suo ultimo “Alba”.

A cura di Redazione Music

Dopo il quarto posto al Festival di Sanremo Ultimo si sta comunque togliendo qualche soddisfazione a livello di numeri. E così, dopo aver esordito al primo posto della classifica FIMI degli album più venduti/ascoltati della settimana scorsa, quando è anche stato ceryificato oro, "Alba", l'album del cantautore romano, bissa la posizione e si mantiene ancora una volta in testa alla classifica. Non è una novità per lui che negli anno scorsi è stato uno dei dominatori delle classifiche di vendita, oltre che di biglietti venduti.

Il quarto posto al Festival di Sanremo con "Alba", canzone che dà il titolo all'album, poteva sembrare una delusione per Ultimo, che assieme a Marco Mengoni partiva come favorito per la conquista dell'ultimo Festival, dopo il secondo posto – e le susseguenti polemiche – del 2019, quando con "I tuoi particolari" dovette arrendersi a "Soldi" di Mahmood. Quest'anno poteva essere quello buono, ma "Alba" si è classificata al quarto posto, Ultimo ha scherzato sull'aver mancato il podio e si sta consolando con i biglietti venduti per i concerti negli stadi dell'estate prossima, quando suonerà allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro il 1° luglio, allo Stadio Olimpico di Roma il 7, l'8 e 10 e si concluderà allo Stadio San Siro di Milano, il 17 e 18 luglio.

"Alba è ancora il disco più venduto in Italia" ha scritto il cantautore sulla sua pagina Instagram, per festeggiare questo nuovo risultato. La canzone sanremese ha raggiunto gli 11 milioni di stream su Spotify, mettendosi alle spalle del primo singolo "Vieni nel mio cuore" e superando il secondo "Ti va di stare bene". In pochi giorni l'album è stato certificato oro mentre il primo singolo è doppio platino. Ultimo si è messo alle spalle "Sitio" di Lazza, "Il coraggio dei bambini" di Geolier che si è messo alle spalle, questa settimana, anche "Materia (Pelle)" di Marco Mengoni.