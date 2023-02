Ultimo è ancora primo nella classifica degli album più ascoltati: è davanti a Lazza e Mengoni Ultimo ha esordito in testa alla classifica degli album FIMI con il nuovo “Alba”.

A cura di Redazione Music

Ultimo (ph Giulia Parmigiani)

Ultimo ha esordito in testa alla classifica degli album più venduti/ascoltati d'Italia. Quarto classificato all'ultimo Festival di Sanremo, il cantautore romano ha esordito in settima posizione nella Top Debut album su Spotify, ovvero la classifica che conta gli album più venduti nel weekend d'esordio. Non era difficile immaginare che il nuovo, atteso, album di Ultimo potesse esordire primo nella classifica della settimana, confermandosi al nono posto dei singoli più ascoltati con la canzone sanremese. Scritto tra Italia, Los Angeles e Londra, Alba è il quarto album del cantautore, che arriva poco più di un anno dopo "Solo", certificato triplo platino e con atmosfere più cupe.

In questo nuovo album, invece, Ultimo parla di risveglio, di voglia di ripartire guardando la luce e mettendosi sempre in discussione in prima persona: "‘Alba' è rinascita, è guardarsi dentro e voler ricominciare, è un nuovo inizio a cui ognuno ha il diritto di poter ambire: ‘Tutti abbiamo un’alba dentro, basta solo guardare'" come si legge nella not stampa che accompagna l'uscita dell'album. Raccontando questo nuovo lavoro a Fanpage.it, Ultimo disse:

L'album non è un concept, ogni canzone è un mondo, sono affezionato a tutte però ci sono delle frasi e dei concetti che descrivono un po' l'album, tipo "Le solite paure" che una canzone piano e voce del disco e che è un po' la sorella gemella di "Sogni appesi" che è un'altra mia canzone piano e voce. Questa canzone ha una frase che è un po' simbolica, a un certo punto, infatti, dico: "È vero, dovrei avere anche una vita, ma ho scelto di usare la mia per crearne una collettiva", cioè, siccome sto veramente tutto il giorno su ‘sto pianoforte, vivo nella musica, sono immerso come un sasso nell'acqua

È un album che nonostante qualche novità, come il tentativo di una scrittura meno didascalica e più per immagini, continua piacere ai fan che l'hanno spinto fino al primo posto in classifica, in attesa degli stadi che farà tra qualche mese partendo dal Teghil di Lignano Sabbiadoro il 1° luglio (data zero), per proseguire con lo Stadio Olimpico di Roma il 7, l'8 (entrambi sold out) e 10 e e concludersi allo Stadio San Siro di Milano, il 17 e 18 luglio. Ultimo si mette alle spalle "Sirio", di lazza, album che nell'ultimo anno è stato per 19 settimane in testa alla classifica e anche "Materia (Pelle)", che era risalito in seconda subito dopo la vittoria del festival. In quarta posizione c'è Geolier con "Il coraggio dei bambini", seguito da "Rave, Eclissi" di Tananai, mentre esordisce in sesta posizione Levante con "Opera futura". Settima posizione per "Ok. Respira" di Elodie, ottavo è "Madreperla" di Guè, nono "Milano Demons" di Shiva e infine a chiudere la top 10 c'è la compilation di Sanremo.