Tyler blocca il tour degli Aerosmith: “Ho un problema alle corde vocali, sanguinavo sul palco” Gli Aerosmith sono stati costretti a bloccare il loro il Peace Out: The Fareweel Tour a causa di un infortunio alle corde vocali di Steven Tyler.

A cura di Vincenzo Nasto

Steven Tyler, foto di Lisa Lake per Getty Images

Lo scorso 2 settembre a Filadelfia era cominciato il tour d'addio degli Aerosmith: gli autori di Dream On avevano cominciato il Peace Out: The Fareweel Tour, che si sarebbe protratto nei giorni successivi a Pittsburgh ed Elmont, prima di spostarsi in Canada. Proprio nelle scorse ore, quelle che anticipavano il concerto a Toronto, sul profilo Instagram della band è arrivato un messaggio, firmato da Steven Tyler. Il cantante infatti, ha annunciato una pausa di 30 giorni per il tour della band, a causa di problemi di salute ravvisati dopo il suo ultimo concerto, tenutosi lo scorso 9 settembre a Elmont.

L'annuncio in un post su Instagram

Come annunciato dal profilo Instagram: "Sono affranto, ma mi è stato detto dal dottore di non cantare per i prossimi 30 giorni. Durante il concerto di sabato mi sono infortunato alle corde vocali, arrivando anche a sanguinare. Siamo costretti a posticipare alcuni concerti così da poter tornare con il concerto che meritate". Un mese di riposo per Steven Tyler che vedrà posticipati i concerti di Chicago, Detroit, Cleveland, Raleigh e Washington D.C. I concerti sono stati spostati a fine gennaio e inizio febbraio 2023.

Il precedente nel 2022 e l'accusa di violenza sessuale

Un episodio diverso rispetto a ciò che era accaduto lo scorso maggio, quando gli Aerosmith erano ospiti al Caesars Palace di Las Vegas per la residency. Allora l'autore, sempre attraverso i profili social della band, aveva annunciato una ricaduta a causa di un antidolorifico per un'operazione al piede. Una parte delle serate programmate erano state cancellate e Tyler aveva deciso di seguire un programma di rehab. Solo pochi mesi dopo, Tyler è stato accusato da una donna di aver perpretato nei suoi confronti violenza sessuale, oltre a inflizione intenzionale di disagio emotivo. La donna era stata citata anche nel libro delle memorie di Tyler Does the noise in my head bother you?.