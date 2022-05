Gli Aerosmith cancellano il tour, Steven Tyler costretto al rehab a causa di un antidolorifico Gli Aerosmith hanno cancellato i loro concerti a causa della ricaduta nella dipendenza del cantante Steven Tyler.

A cura di Redazione Music

Steven Tyler (foto: Amy Sussman/Getty Images)

Era sobrio dall'alcol da oltre un decennio, ma un antidolorifico che ha dovuto prendere a causa di un'operazione al piede ha rigettato Steven Tyler, cantante degli Aerosmith, nella dipendenza. Una ricaduta che ha obbligato la band americana a cancellare parte della loro prossima residency a Las Vegas dal momento che il cantante ha dovuto ricominciare un periodo di rehab. Lo ha annunciato la band con un comunicato postato sui propri social: "Come molti di voi sapranno, il nostro amato fratello Steven ha lavorato per molti anni sulla sua sobrietà. Dopo un intervento chirurgico al piede, per prepararsi al palco e la necessità di gestire il dolore durante il processo di guarigione, ha avuto una ricaduta ed è entrato volontariamente in un programma di rehab per concentrarsi sulla sua salute e sul suo recupero" ha scritto la band nel comunicato.

A questo punto la notizia di dover interrompere i prossimi concerti: "Siamo davvero dispiaciuti di informare i nostri fan e amici che dobbiamo cancellare la nostra prima serie di date della residency a Las Vegas questo giugno e luglio mentre lui si concentra sul suo benessere". Lo stop, quindi, sarà solo per un paio di mesi, e il tour ricomincerà il prossimo settembre: "Continueremo le nostre date del 2022 a partire da settembre e vi terremo al corrente di eventuali ulteriori aggiornamenti non appena possibile. Siamo devastati dal fatto di aver disturbato così tanti di voi, in particolare i nostri fan più fedeli che spesso percorrono grandi distanze per assistere ai nostri spettacoli. Vi ringraziamo per la vostra comprensione e il supporto a Steven" si conclude la nota, prima delle info sul rimborso dei biglietti.

Già all'inizio dell'anno la band era stata costretta a cancellare il tour in Gran Bretagna e in Europa a causa di incertezze sulla logistica di viaggio e la continua presenza di restrizioni Covid oltre ad altri problemi a cui si è aggiunto l'allontanamento volontario del bassista Joey Kramer che aveva deciso di prendersi un periodo di pausa per focalizzarsi sulla famiglia "in questi tempi incerti". Nel corso della sua carriera Tyler ha parlato della propria dipendenza, spiegando, ad esempio che le band degli anni 70 non avevano idea di cosa volesse dire essere sobri, spiegando che aveva cominciato a usare droghe cercando di tenerle sotto controllo ma "funzionava all'inizio, ma non alla fine. Ti tirava giù, non c'era altro che prigione, follia o morte" come disse a People.