Travis Barker torna sui social dopo il ricovero: “Sto meglio, ho avuto una grave pancreatite” Dopo il ricovero d’urgenza per pancreatite, Travis Barker torna sui social e aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute: “Una grave pancreatite ha messo a rischio la mia vita. Ora sto meglio”.

A cura di Elisabetta Murina

Travis Barker è tornato sui social dopo essere stato ricoverato al Cinai-Medical Centers di Los Angeles per pancreatite. Il batterista dei Blink-182, marito di Kourteny Kardashian, ha spiegato il problema di salute che lo ha colpito e rassicurato i fan sulle sue condizioni: "Attualmente sto meglio".

Il messaggio di Travis Barker sui social

In una serie di tweet pubblicati sul suo profilo, Barker ha raccontato il problema di salute che lo ha costretto al ricovero d'urgenza in ospedale qualche giorno fa. "Lunedì (il 27 giugno, ndr) sono andato a fare una endoscopia e mi sentivo benissimo, ma dopo cena ho sviluppato un dolore lancinante e da allora sono stato ricoverato in ospedale", ha spiegato sui social.

Il musicista è stato colpito da una forma acuta di pancreatite provocata da una endoscopia, come il sito TMZ era già stato in grado di anticipare:

Durante l'endoscopia mi è stato rimosso un polipo molto piccolo proprio in un'area molto delicata, solitamente trattata da specialisti, che purtroppo ha danneggiato un tubo di drenaggio pancreatico. Questo ha provocato una grave pancreatite che ha messo a rischio la mia vita. Sono davvero grato che con un trattamento intensivo, ora sto molto meglio.

Il ricovero in ospedale e il supporto della moglie Kourtney Kardashian

Il batterista dei Blink-182 è stato ricoverato d'urgenza in ospedale lo scorso 27 giugno. Al suo fianco in ambulanza, diretta al Cedars- Sinai Medical Center di Los Angeles, la moglie Kourtney Kardashian che non l'ha mai lasciato solo. Le foto in barella, diffuse da TMZ, avevano subito fatto preoccupare i fan circa le sue condizioni di salute, specie dopo il tweet pubblicato lo stesso giorno: "Dio mi salvi". Anche la figlia 16enne della star, Alabama, aveva chiesto sui social di pregare per il padre. Ora per fortuna il peggio sembra essere passato e Barker rassicura tutti.