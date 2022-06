Le cause del ricovero di Travis Barker: “Ha la pancreatite e si lamentava dei crampi” Stando a quanto riportato da Tmz, Travis Barker sarebbe stato ricoverato in ospedale per pancreatite, un’infiammazione del pancreas, nata a seguito di una colonscopia. Il batterista dei Blink-182 è stato trasportato in ambulanza al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. Accanto a lui la moglie Kourtney Kardahsian.

A cura di Elisabetta Murina

Travis Barker è stato trasportato in ambulanza al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles per problemi di salute. Al suo fianco la moglie Kourtney Kardashian, sposata a maggio con una romantica cerimonia a Portofino. Il batterista dei Blink-182, stando a quando riporta il sito TMZ, sarebbe stato ricoverato per pancreatite.

Travis Berker ricoverato per pancreatite

Nelle giornata di martedì 28 giugno, Kourtney Kardashian ha trasportato il marito all'ospedale di West Hill, dal quale è poi stato trasportato in ambulanza al Cedars-Sinai Medical Center, una delle migliori strutture del paese. Stando a quanto si apprende, la causa del ricovero sarebbe una pancreatite, un‘infiammazione del pancreas che sarebbe stata causata, secondo quanto si apprende, da una colonscopia alla quale si era sottoposto. Una fonte ha fatto sapere a People che il batterista "si lamentava dei forti crampi" addominali.

Il messaggio sui social prima del ricovero

"Dio mi salvi", ha scritto Barker su Twitter prima di essere ricoverato in ospedale. Un messaggio che aveva fatto spaventare i fan, i quali avevano subito pensato al peggio circa le sue condizioni di salute. Altrettante preoccupato era stata la foto condivisa sui TIk Tok (e poi rimossa) dalla figlia Alabama Barker, che la ritraeva mentre stringava la mano del padre sdraiato su una barella. La 16enne ha poi scritto, anche via Instagram: "Per favore mandategli delle preghiere".