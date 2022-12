Traduzione e significato di Goo Goo Muck, la canzone dei Cramps fa ballare Mercoledì anche su TikTok “Goo Goo Muck”, la canzone dei The Cramps è in tendenza su TikTok, dopo l’esplosione nella serie “Mercoledì”: qui traduzione e significato.

A cura di Vincenzo Nasto

The Cramps e Jenna Ortega 2022, foto di Presley Ann per Getty Images

Come per "Running Up That Hill" di Kate Bush per "Stranger Things", la serie più vista nella settimana d'esordio, "Mercoledì", diretto da Tim Burton, ci regala l'ennesima sensation di TikTok, riportando in vita un brano del 1981. Si tratta di "Goo Goo Muck", la canzone dei The Cramps che appare nell’album "Psychedelic" Jungle del 1981. Il singolo, protagonista nella scena del ballo di Mercoledì, è passata dall'avere 2500 streaming giornalieri, ai 134mila registrati nei primi giorni di dicembre, solo negli Stati Uniti, superando la quota 10 milioni su Spotify.

Il significato di Goo Goo Muck

"Goo goo muck" è uno dei brani più importanti nella carriera della band psichedelica The Cramps, composti principalmente dal cantante Lux Interior e il chitarrista Poison Ivy, a cui, tra il 1975, data di formazione, e il 2009 in cui si è sciolta, sono stati aggregati elementi, soprattutto per il tour di "Psychedelic Jungle" del 1981. Il singolo ruota attorno al significato di Muck, il mostro "adolescenziale", un teenager con gli ormoni in subbuglio che la notte va a caccia di prede. Nella serie tv, dove Jenna Ortega interpreta Mercoledì, la canzone ruota attorno allo stile gotico del suo vestito e la liberazione delle strutture sociali che le impediscono di socializzare con i suoi coetanei. Un passaggio, un trasferimento, un'evoluzione avvenuta all'interno del personaggio, dopo l'arrivo alla Nevermore Accademy. Il singolo è diventato virale anche su TikTok, dove la riproduzione della coreografia di Jenna Ortega e il suono del brano, hanno prodotto oltre 7600 video di creators, che hanno cercato di emulare l'attrice.

Il testo di Goo Goo Muck

When the sun goes down, and the moon comes up

I turn into a teenage goo goo muck

Yeah, I cruise through the city and I roam the street

Looking for something that is nice to eat

You better duck

When I show up…

The goo goo muck.

I’m the night headhunter looking for some head

With a way out body underneath that head

Well I’ll get you baby with a little luck

‘Cuz I’m teenage tiger and a goo goo muck

You better duck

When I show up…

The goo goo muck

Yeah, the city is a jungle and I’m a beast

I’m a teenage tiger looking for a feast

I want the most but I’ll take the least

‘Cuz I’m a goo goo muck tiger and a teenage beast, yeah…

You’d better duck, you motherfu**!

La traduzione di Goo Goo Muck

Quando il sole tramonta e la luna sorge

Mi trasformo in un adolescente mostruoso

Sì, giro per la città e mi aggiro per le strade

In cerca di qualcosa di buono da mangiare

Faresti meglio ad abbassarti

Quando mi presento…

Il goo goo muck.

Sono il cacciatore di teste notturno che cerca una testa

Con un corpo che esce da quella testa

Beh, con un po’ di fortuna ti prenderò, baby

Perché sono una tigre adolescente e un mostro

Faresti meglio a schivare

Quando mi presento…

Il mostro

Sì, la città è una giungla e io sono una bestia

Sono una tigre adolescente in cerca di un banchetto

Voglio il massimo, ma mi accontento del minimo

Perché sono una tigre di fango e una bestia adolescente, sì…

Faresti meglio ad abbassarti, st***!