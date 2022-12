Cosa c’entrano Jenna Ortega, protagonista della serie Mercoledì, e i Santi Francesi di X Factor Su Twitter, l’account di X Factor ha ripreso un post che legava Jenna Ortega, l’attrice di Mercoledì nella serie Netflix, e i Santi Francesi: ecco il motivo.

A cura di Vincenzo Nasto

Jenna Ortega e i Santi Francesi 2022, foto di Leon Bennett per Getty Images

Alla fine, è solo un "copypasta", un fake, ma l'account Twitter di X Factor 2022 nelle scorse ore ha ripreso un tweet che riportava una vicinanza tra Jenna Ortega, attrice americana divenuta famosa nelle ultime settimane per il suo ruolo da protagonista nella serie Netflix "Mercoledi" e il duo protagonista di X Factor 22, i Santi Francesi. Un legame inspiegabile inizialmente, con l'attrice americana fan del duo, ma soprattutto legata al loro inedito "Non è così male", definendolo "un'ossessione". A raccogliere il testimone e ad aggiungere un nuovo significato ci ha pensato lo stesso account di @XFactor_Italia, che ha ripreso il successo di "Bloody Mary", la canzone di Lady Gaga utilizzata all'interno della serie, rimandando a giovedì prossimo, quando i Santi Francesi si esibiranno nella finale di X Factor 2022.

Un gioco partito su Twitter dall'account @itzdominic, parte del fandom del duo arrivato alla finale di X Factor 22 con un percorso netto. L'utente ha infatti postato il messaggio: Jenna Ortega ha rivelato in un'intervista di essere ossessionata dalla band italiana dei Santi Francesi. "Sono ossessionata da da Non è così male da quando è uscita. Amo le loro performance, sono fantastiche". Il contenuto, evidentemente ironico, ha ricevuto 950 like e 55 retweet, tra cui quello del profilo ufficiale di @XFactor_Italia, che ha didascalicamente commentato: "Canteranno Bloody Mary alla finale?". Solo poche ore dopo il retweet, l'utente ha deciso di rivelare l'ironia e la finzione del tweet precedente, commentando: "Io oltre a scriverlo subito che è un copypasta non so cosa potevo fare".

Il contenuto è diventato virale, anche per la notorietà raggiunta dall'attrice nelle ultime settimane con "Mercoledì", la serie Netflix che si concentra sull'evoluzione crime del personaggio della Famiglia Addams, originata Charles Addams a partire dal 1938. Ma non bisogna sottovalutare l'impatto che la musica ha avuto nella viralità della serie Netflix, con il ritorno in tendenza di brani come "Bloody Mary" di Lady Gaga e “Goo goo Muck” dei The Cramps. Dall'altro lato, sale la febbre da finale per l'edizione 22 di X Factor, che sta relegando sorprese ed eliminazioni nelle ultime settimane. Tra i favoriti, appaiono proprio i Santi Francesi, che dopo l'eliminazione degli Omini, rimangono a contendersi il titolo finale con Beatrice Quinta, Linda Riverditi e i Tropea.