Torna la musica su Instagram e Facebook, ma l’accordo tra Meta e Siae è solo temporaneo “Abbiamo concordato un’estensione dell’accordo di licenza con SIAE”, ha fatto sapere Meta con una nota. L’accordo, pur provvisorio, permetterà ad utenti e creato di utilizzare l’intera libreria di brani sulle piattaforme social: “Saranno ripristinati fino al 6 ottobre”.

A cura di Giulia Turco

Meta e SIAE avrebbero trovato un accordo provvisorio per permettere alla musica in Italia di tornare attiva sulle piattaforme di Instagram e Facebook. Per il momento dunque gli utenti saranno in grado di realizzare al meglio contenuti social, ma solo fino al 6 ottobre 2023. Problema solo rinviato, per il momento.

L’accordo ponte fino al 6 ottobre 2023

“Siamo lieti di annunciare che abbiamo concordato un’estensione dell’accordo di licenza con SIAE. Questo consentirà ad utenti e creato di accedere alla nostra libreria musicale completa, incluso il catalogo SIAE, nel pieno rispetto del diritto d’autore di artisti e compositori”, fanno sapere da Meta. “I brani del repertorio SIAE saranno ripristinati sulle nostre piattaforme fino al 6 ottobre”. La speranza è quella di arrivare ad un accordo definitivo che metta finalmente un punto alla questione.

Le trattative in corso tra Meta e Siae

A fine aprile con una delibera dell’Antitrust l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva imposto a Meta di riprendere immediatamente le trattative, facendo sapere di aver adottato misure cautelari per contrastare il presunto abuso di dipendenza economica da parte della società americana.

Si tratta, tuttavia, di un’intesa transitoria, varata per tamponare una situazione già critica che ha sollevato non poche polemiche, sopratutto da parte dei creato digitali, che si sono trovati costretti a rinunciare ad un vero e proprio strumento di lavoro. Da qui al 6 ottobre, occorrerà rivedere gli accordi commerciali tra SIAE e Meta, che finora si è mostrata disponibile ad offrire una cifra forfettaria per l’utilizzo dei brani tramite Stories e Reel, i formati più utilizzati. Dal canto suo, SIAE vorrebbe vederci più chiaro e ottenere inumazioni più precise sui ricavi di Meta sui brani italiani.