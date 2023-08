Tony Hadley si opera in Italia dopo l’incidente: “Non avrei potuto chiedere di meglio” Il cantante, che pochi giorni fa si era procurato una frattura alla rotula e si è rotto il legamento rotuleo a seguito di una caduta a pochi minuti da un suo concerto in Italia, si è sottoposto a operazione a Catanzaro e ha voluto ringraziare pubblicamente l’equipe medica che lo ha seguito.

A cura di Andrea Parrella

Tony Hadley a Palmi (ph Massimiliano Natali)

È andato bene l'intervento a cui si è sottoposto Tony Hadley, voce degli Spandau Ballet, che si era infortunato al ginocchio giorni fa, poco prima di un concerto in Italia. Il cantante, con un post su Facebook e relativa foto, ha ringraziato lo staff medico del reparto ortopedia dell'ospedale di Lamezia Terme per la riuscita dell'intervento per la frattura della rotula e la rottura di un legamento. "Volevo solo dire un enorme ringraziamento a tutto il meraviglioso staff medico dell'Azienda sanitaria provinciale Catanzaro per essersi preso cura di me e aver fatto un fantastico intervento d'urgenza al ginocchio dopo la caduta della scorsa settimana!".

Hadley ha proseguito così, rivolgendosi all'equipe medica che lo ha seguito: "Non avrei potuto chiedere cure migliori e ringrazio l'Unità operativa ortopedia e traumatologia del presidio ospedaliero Lamezia Terme". Quindi ha citato tutti gli operatori sanitari e i medici e la Protezione Civile "che mi hanno aiutato in primo luogo quando sono caduta a Palmi".

Tony Hadley si era infortunato a Palmi (Reggio Calabria) dove si stava esibendo nei giorni scorsi, prima di essere ricoverato all'ospedale di Lamezia Terme dove ha subito l'intervento. L'incidente non aveva impedito ad Hadley di esibirsi proprio nella serata di Palmi, nonostante l'infortunio, l'artista aveva deciso di salire comunque sul palco, rimanendo però seduto e con un vistoso tutore alla gamba destra. L'infortunio si è tuttavia rivelato più grave del previsto, dato che Hadley ha rimediato una frattura alla rotula e si è rotto il legamento rotuleo. Circostanze che lo hanno obbligato a cancellare la data prevista la sera successiva a Campitello Matese.

Subito dopo la serata portata a termine con tanto di tutore, Hadley era stato trasportato in ospedale dove era stato visitato dal primario del reparto di ortopedia dell'Ospedale civile "Giovanni Paolo II" di Lamezia Terme che aveva refertato la frattura della rotula e la rottura del legamento rotuleo.