Tony Hadley si è fratturato la rotula prima del concerto a Palmi: cancellato lo show di questa sera A causa della frattura della rotula e della rottura del legamento rotuleo Tony Hadley ha cancellato il concerto di Campitello Matese. Il cantante si è infortunato prima del concerto tenuto a Palmi.

A cura di Redazione Music

Tony Hadley a Palmi (ph Massimiliano Natali)

Alla fine Tony Hadley si è fratturato la rotula e si è rotto il legamento rotuleo prima del concerto di Palmi, in Calabria, che avrebbe comunque portato a termine. Il cantante, star del pop anni '80, grazie anche agli Spandau Ballet, è in tour in Italia, ma a causa di questo infortunio che si è procurato nei camerini del concerto calabrese, è stato costretto a cancellare la data prevista questa sera a Campitello Matese. Il cantante, infatti, si era fatto male nei camerini del concerto, ma nonostante ciò è comunque salito sul palco per cantare e lo ha fatto seduto su uno sgabello con un vistoso tutore alla gamba.

Questa mattina, dopo il concerto con la sua Fabulous TH Band previsto in piazza Primo Maggio per i festeggiamenti della Varia, patrimonio universale dell'Unesco, tenuto nella serata di ieri davanti a circa 20 mila spettatori, il cantante è stato trasportato in ospedale dove è stato visitato dal primario del reparto di ortopedia dell'Ospedale civile "Giovanni Paolo II" di Lamezia Terme che ha refertato la frattura della rotula e la rottura del legamento rotuleo. Poche ore fa è stato lo stesso cantante a postare una propria foto con un messaggio per i fan: "Ciao a tutti. Forse saprete che ieri ho avuto un piccolo incidente e mi sono infortunato al ginocchio. Sono stato ben curato dal team medico qui in Italia e volevo ringraziare tutti per le gentili parole di supporto. Vi terrò aggiornati sulla mia guarigione".

Per questo motivo, quindi, il cantante sarò costretto a saltare l'appuntamento di Campitello Matese, come fanno sapere gli stessi organizzatori con un post sui loro social. Nella nota, infatti, si legge: Il management di Tony Hadley ha appena comunicato l’annullamento del concerto previsto per questa sera a Campitello Matese, a causa di un infortunio al ginocchio occorso all’artista nella serata di ieri".