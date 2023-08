Infortunio per Tony Hadley, si fa male in camerino e canta con un tutore in Calabria Tony Hadley si è infortunato nei camerini prima del concerto che ha tenuto a Palmi. Il cantante, comunque, ha tenuto lo show, con un tutore al ginocchio.

A cura di Redazione Music

Tony Hadley a Palmi (screenshot tratto dal video pubblicato dal gruppo Fb Città di Palmi)

È stato un brutto pre concerto per Tony Hadley, storico ex leader degli Spandau Ballet che prima di un concerto che doveva tenere a Palmi, in Calabria, a ferragosto, si è infortunato nel camerino. Il cantante, infatti, è stato costretto a salire sul palco seduto e con un tutore al ginocchio, visto che pare che possa essersi rotto il menisco. Il cantante, comunque, non ha voluto cancellare il concerto all'ultimo minuto, portando a termine lo spettacolo. Pare che Hadley sia scivolato nel camerino allestito per l'occasione , mentre aspettava di salire sul palco in piazza Primo Maggio a Palmi.

Il concerto del cantante degli Spandau Ballet, una delle voci simbolo del pop degli anni '80, era uno dei protagonisti della festa Varia di Palmi, l'ospite internazionale che doveva prendersi la piazza da migliaia di spettatori e così è stato. Stando agli organizzatori erano circa 20 mila le persone che hanno assistito al concerto del cantante. Nonostante l'infortunio e il dolore, però, Hadley ha scelto di esibirsi nonostante avessero temuto che l'infortunio riscontrato potesse essere addirittura la rottura del menisco. Come successo anche ad altri colleghi – qualche anno fa Dave Grohl dei Foo Fighters si infortunò e proseguì il tour seduto su un trono – Hadley ha comunque voluto esibirsi.

Senza trono, però, ma con uno sgabello da cui ha presentato trent'anni di carriera, appagando il pubblico calabrese che sui social ha espresso la propria gioia nel vederlo. Oggi continueranno i controlli per l'ex Spandau Ballet, e all'ospedale di Lamezia Terme saranno eseguiti gli accertamenti per verificare l'entità del danno subito dal cantante, che nelle ore precedenti era anche stato premiato col Riccio d'Argento di Fatti di Musica di Ruggero Pegna quale Music Legends Award, riservato ai miti della musica mondiale.