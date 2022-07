Tirano un tappo a Shiva durante un live: “Salmo si lamenta perché reagiamo, cog** comportatevi bene” Lo sfogo di Shiva, all’anagrafe Andrea Arrigoni, dopo che qualcuno gli ha lanciato contro un tappo di bottiglia durante un live.

A cura di Daniela Seclì

Non tutti si recano ai concerti per godere della musica e dello spettacolo, alcuni ci vanno solo per infastidire l'artista sul palco. Ne sa qualcosa il rapper Shiva, che durante uno dei suoi live, è stato preso di mira da qualcuno che ha pensato di lanciargli addosso il tappo di una bottiglia d'acqua. La reazione di Shiva, nome d'arte di Andrea Arrigoni, non si è fatta attendere.

Lo sfogo di Shiva durante un live

Nel video che circola sui social, non si nota cosa sia accaduto qualche istante prima dello sfogo di Shiva, ma secondo Whoopsee, qualcuno avrebbe colpito il cantante con un tappo di bottiglia. A questo punto, Shiva ha interrotto per un attimo il live, per dire ai presenti di non lamentarsi se poi l'artista di turno dovesse decidere di reagire. Ha fatto anche un riferimento a Salmo:

"E poi Salmo si lamenta che la gente reagisce raga, dite a quei cog**oni di imparare a comportarsi bene, che ognuno qua fa il suo lavoro. E a questi rapper di non romperci il caz** se poi reagiamo, mi raccomando. Se una volta ogni dieci reagiamo poi non vi lamentate".

Cosa ha detto Salmo ai rapper che rispondono a chi li infastidisce

Nei giorni scorsi, Salmo aveva dato dei consigli ai rapper: "Se siete molto giovani e pensate che la musica sia il vostro futuro, vi do un consiglio. Imparate a cantare dal vivo, questa cosa vi ripagherà per sempre. Evitate di portarvi i vostri amici deficienti che lanciano l'acqua sul palco, se è possibile levate la voce dalle basi, almeno dalle strofe. Non è importante diventare idoli su Tik Tok né tanto meno fare le hit su Spotify. La verità è fuori, è sul palco. Il live è l'esame della vostra musica, come un esame di stato. E voi non potete andare a un esame con l'aiuto da casa, con i biglietti scritti. Le persone pagano il biglietto, vengono per sentirvi cantare dal vivo. Imparate a cantare dal vivo". Era seguito un botta e risposta con Rhove, che si era sentito chiamato in causa. La discussione era terminata con Salmo che consigliava a Rhove di non prendersela se qualcuno lo infastidisce, ma di puntare tutto sul live:

"Mi dispiace se ti rompono le pa**e ma è una routine bro, rompono le p**e sempre, su ogni cosa. Punta tutto sul live frate, il talento c'è".

E in queste ore, è arrivata la risposta di Shiva.