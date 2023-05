Tina Turner e le malattie: l’ictus, il cancro e l’insufficienza renale, chiese il suicidio assistito Tina Turner è morta a 83 anni dopo anni trascorsi a combattere diverse “malattie letali”: l’ictus nel 2013, il cancro intestinale e l’ipertensione, che sottovalutò e volle curare con l’omeopatia. L’insufficienza renale che ne derivò la spinse a valutare il suicidio assistito, poi la donazione del rene di suo marito Erwin Bach la salvò.

Tina Turner è morta a 83 anni dopo anni trascorsi a combattere diverse "malattie letali", come lei stessa aveva raccontato nel suo libro di memorie del 2018 dal titolo Tina Turner: My Love Story. L'inizio del calvario risale al 2013, a poche settimane di distanza dal matrimonio con Erwin Bach, dirigente di una casa discografica che aveva incontrato nei primi anni Ottanta, quando il suo matrimonio violento e burrascoso con Ike Turner era finalmente finito.

L'ictus e la riabilitazione

"Ho pensato di suicidarmi, perché mi sembrava l’unico modo per sfuggire alla sua violenza", ha raccontato, pensando a quelle 50 pillole con le quali avrebbe voluto farla finita. Sopravvisse e così, nel 1976, con soli 36 centesimi nel portafoglio scappò da quel rapporto tossico. Nel 2013 si sposò di nuovo, ma di lì a poco fu colpita da un ictus che la costrinse a un lungo periodo di riabilitazione per tornare a camminare. Era solo l'inizio.

L'ipertensione, l'omeopatia e il suicidio assistito

Nel 2016 le era stato diagnosticato un cancro intestinale. Ma non fu quello a metterlo a dura prova, dai controlli effettuati emersero seri problemi di ipertensione, presi totalmente sottogamba. Decise infatti di curarsi con rimedi omeopatici, ma la situazione degenerò: l'ipertensione non arginata le provocò una grave insufficienza renale. Le fu consigliato un trapianto di reni ma le possibilità di ricevere un rene erano scarse, allora fu esortata a iniziare la dialisi. Tina Tuner in quel momento valutò il suicidio assistito iscrivendosi anche a Exit, un'associazione che ne guida il processo. Un atto d'amore, l'ennesimo nella sua vita, la salvò.

Il marito Erwin Bach si era offerto di donarle un rene, trapiantato il 7 aprile 2017. "Non volevo vivere attaccata a una macchina", ha raccontato nel suo libro, "Ho iniziato a pensare a come morire. In Svizzera, dove vivo, il suicidio assistito è legale, quindi mi sono informata presso alcune organizzazioni. È stato allora che Erwin si è davvero spaventato, non voleva che me ne andassi, avrebbe fatto qualsiasi cosa per non perdermi. E oggi siamo ancora qui, ancora più uniti di quanto potessimo mai immaginare".

L'ultimo post: "Dovevo curarmi con la medicina convenzionale"

Per questo motivo, lo scorso 9 marzo sul suo profilo Instagram ha condiviso un post per la Giornata Mondiale del Rene, spiegando quanto la leggerezza nelle cure le abbia provocato un danno permanente e un'esistenza segnata da atroci sofferenze: