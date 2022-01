“Tieni duro, allontana questo intruso”, Renato Zero fa gli auguri a Red Canzian dopo il ricovero Si terrà a Venezia la prima di Casanova Opera Pop, l’opera di Red Canzian che però non potrà essere presente in teatro per problemi di salute per cui gli ha mandato gli auguri Renato Zero.

A cura di Redazione Music

Dopo l'anteprima è arrivata l'ora della prima ufficiale della messa in scena di Casanova Opera Pop il kolossal musical-teatrale concepito, composto e prodotto da Red Canzian e tratto dal best-seller di Matteo Strukul "Giacomo Casanova – la sonata dei cuori infranti". Come comunicato nei giorni scorsi, però, l'ex Pooh non potrà essere presente alla prima (di tre date) al Teatro Malibran di Venezia a causa di un ricovero urgente a cui è stato sottoposto nei giorni scorsi a causa di un'infiammazione grave che lo ha costretto a essere posto in terapia intensiva per monitorare meglio che l'infiammazione non si estendesse fino al cuore, che negli anni scorsi era già stato messo a dura prova.

A fargli l'in bocca al lupo per questo esordio c'è Roby Facchinetti, che sui social ha scritto: "Caro Red, questa sera al teatro Malibran di Venezia debutterà il tuo “Casanova”. Sono convinto che sarà un grande successo! In bocca a tutti i lupi del mondo. Con tutto il mio affetto". Ma nei giorni scorsi erano stati vari i colleghi di Canzian che gli avevano dedicato un pensiero, tra questi anche Renato Zero che gli aveva dedicato parole d'amicizia: "Noi artisti dispensatori di energie, emozioni, sentimenti e tante altre amorevoli attenzioni verso il palcoscenico e verso i nostri ostinati sostenitori, anche a noi succede, di perdere un po’ di smalto – ha scritto il cantautore romano -. Di sentirci vulnerabili, afflitti e stanchi. Ed il nostro amabile pubblico lo sentiamo lontano e non certo per una sua leggerezza o disattenzione nei nostri riguardi. Ma in questi momenti, abbiamo bisogno di conferme e di una consistente partecipazione, affinché la nostra stella torni a brillare, illuminando ancora il nostro ed il vostro, ambizioso, stupefacente ed appagante percorso di vita…".

A quel punto Zero aveva raccomandato di continuare a lottare: "A te, insostituibile amico Red, raccomando di tenere duro. Di allontanare da te, questo odioso e rarissimo intruso. E di tornare ad affascinare le costellazioni con la tua “Arte”. E a voi, eterni affezionati del grande @redcanzianofficial di non perderlo di vista neppure per un secondo. Perché “la vostra passione” è la sua infallibile medicina! Con infinito amore, Renato Zero". Casanova è il primo grande spettacolo di teatro musicale ad andare in scena dopo due anni di pandemia: "Sono stati due anni molto lunghi e difficili per il teatro e per la musica e ancora le difficoltà non sono finite, ma ho lottato con tutte forze, mie e di tutte le persone meravigliose coinvolte in questo progetto, per andare in scena con Casanova Opera Pop in questo inizio 2022, senza aspettare oltre" aveva detto Canzian presentando il progetto.