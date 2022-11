The Weeknd, Coldplay, ma anche Vasco Rossi: nel 2023 in Italia arrivano live le star della musica L’Italia è di nuovo una tappa fondamentale per gli artisti internazionali, anche se il pubblico preferisce Vasco Rossi: lo stato della musica live nel 2022.

A cura di Vincenzo Nasto

Imagine Dragons, The Weeknd e i Coldplay 2022, foto di Matt Winkelmeyer, Buda Mendes e Theo Wargo per Getty Images

Gli Imagine Dragons, ma anche Rosalía, nei mesi scorsi Justin Bieber e Kendrick Lamar: l'Italia è di nuovo una tappa fondamentale per gli artisti internazionali e gli ultimi annunci, come quello di The Weeknd a Milano, ma anche Travis Scott, e le esibizioni di Kid Cudi e Jack Harlow, mostrano un rinnovato interesse del pubblico italiano per la musica live. Ma non dobbiamo per forza proiettare sui grandi protagonisti internazionali, la lettura dello stato della musica live in Italia: in soccorso ci è venuta la sesta edizione della Milano Music Week, dove la SIAE ha presentato in esclusiva un'anticipazione delle cifre dei primi 9 mesi del 2022 relative ai concerti. Nel frattempo, il 2023 si apre con alcuni annunci interessanti: oltre al ritorno degli Imagine Dragons, anche i Coldplay negli stadi e il ritorno dei Blur in Italia per il Lucca Summer Festival. Piccola postilla: tra i tanti concerti internazionali in Italia, nella top tre dei live più remunerativi spicca il totale dominio di Vasco Rossi e Ligabue.

I grandi annunci per il 2023 di The Weeknd, Imagine Dragons e Blur

Nelle ultime ore, tre annunci hanno smosso la quiete apparente dei fan della musica live in Italia: dopo il concerto all'Ippodromo Trenno La Maura dello scorso giugno, gli Imagine Dragons ritorneranno in Italia, precisamente al Circo Massimo di Roma, il prossimo 5 agosto. Qualche giorno prima invece, esattamente il prossimo 26 luglio, The Weeknd, molto probabilmente, riempirà ogni centimetro dell'Ippodromo SNAI La Maura, portando in Italia il suo After Hours Til Dawn Tour. Ancora con un passo indietro, bisognerà ritornare a Lucca, dove la scorsa estate la presenza di Justin Bieber ha infiammato il pubblico: il prossimo 22 luglio sarà invece il momento del ritorno in Italia della band simbolo del brit-pop, i Blur. La formazione al completo, composta da Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree, si esibirà per la prima volta dal 2013, davanti alle Mura della città.

I numeri della Siae rispetto al periodo pre-pandemico

Ma il 2022 è stato l'anno di Kid Cudi, di Jack Harlow, di Kendrick Lamar, oltre che del tour iconico di Vasco Rossi, che ha messo il proprio segno sullo stato della musica live in Italia, con numeri che quasi annullano l'arrivo di star internazionali. Come si legge nell'anticipazione delle cifre dei primi nove mesi del 2022 relative ai concerti, da parte di Siae, il 2022 sembra proprio essere stato l’anno della rinascita, con il numero complessivo degli spettacoli pari a 24.119 con 13.013.269 ingressi mentre la spesa al botteghino ha totalizzato la cifra di 450.587.051 euro con un prezzo medio del biglietto di 35 euro. Numeri che se confrontati con quelli del 2019, ultimo anno pre-pandemico, registrano una diminuzione del 19% degli spettacoli, ma anche un aumento degli spettatori del 6% e della spesa al botteghino del 22%.

I concerti pop con più ingressi nel 2022

Qui la top 5 dei concerti per ingressi in Italia tra gennaio e settembre 2022: