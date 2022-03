Billie Eilish e Hans Zimmer vincono gli Oscar 2022 per miglior canzone e miglior colonna sonora Sono Billie Eilish e il fratello Finneas e il compositore Hans Zimmer a vincere i premi musicali agli Oscar, con menzione a Questlove e BTS.

A cura di Francesco Raiola

Nella notte che più che per la vittoria di CODA come miglior film sarà ricordata per lo schiaffo che Will Smith ha dato al presentatore Chris Rock per una battuta sulla moglie Jada Pinkett, i premi Oscar per la musica vanno a due artisti di generazioni completamente diversi come Billie Eilish e al compositore Hans Zimmer che potrà mettere la statuetta vicino a quella già vinta in passato per il Re Leone. Billie Eilish e il fratello FINNEAS si sono aggiudicati il premio per la miglior canzone originale grazie a "No time to die", brano che era il tema principale dell'ultimo "James Bon" e le cui orchestrazioni erano state curate proprio da Zimmer, il quale ha vinto come miglior colonna sonora per il film "Dune".

Eilish e Finneas sono la prima coppia di fratelli a vincere l'Oscar da quando Robert B. Sherman e Richard M. Sherman lo vinsero nel 1964 per “Chim Chim Cher-ee” (in italiano "Cam-Caminì") in Mary Poppins e Eilish è la seconda artista più giovane a vincerlo. sarebbe stata la prima se l'uscita di No time to die non fosse stata rimandata di un anno a causa della pandemia. A quel punto lo avrebbe vinto a 19 anni e due mesi risultando la prima. "È una cosa incredibile, potrei urlare" ha detto la cantante nel discorso di accettazione, ingraziando Zimmer e Johnny Marr "per aver preso la nostra canzone averla resa degna di James Bond".

Hans Zimmer è tornato a vincere l'Oscar a 27 anni di distanza dalla vittoria per Il Re Leone, facendo di lui il compositore che ha vinto gli Oscar a maggior distanza l'uno dall'altro. Zimmer è uno dei più importanti compositori contemporanei, tra i più grandi anche al Cinema dove in questi 27 anni è stato candidato un'altra decina di volte per aver composto le colonne sonore di film come Il Gladiatore e Dunkirk. Il compositore si è imposto su film come Don’t Look Up (Nicholas Britell), Encanto (Germaine Franco), Madres paralelas (Alberto Iglesias) e Il potere del cane (Jonny Greenwood). Nella serata degli Oscar una menzione va a Questlove che si è aggiudicato il Premio come Miglior documentario per ‘Summer of Soul’ e ai BTS per un contributo inatteso, con un video registrato – non erano in presenza – in cui tessevano le lodi dei film Disney e Pixar.