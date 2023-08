Testo, video e significato di Piango in discoteca, Mara Sattei ci riprova dopo La dolce vita Mara Sattei ha pubblicato lo scorso 21 luglio il nuovo singolo Piango in discoteca, prodotto da Takagi e Ketra. Ecco il testo, il video e il significato della canzone.

A cura di Vincenzo Nasto

Mara Sattei, foto di Comunicato Stampa

Lo scorso 21 luglio è stato pubblicato Piango in discoteca, il tentativo EDM di Mara Sattei, in collaborazione con Takagi e Ketra. Il brano, che gareggia nella categoria tormentoni estivi, è l'ennesimo passo nel nuovo progetto della cantante romana, che dopo aver pubblicato nel 2022 Universo, potrebbe sorprendere il suo pubblico con un nuovo progetto. La prima metà del 2023, costellato dall'esordio sanremese con Duemilaminuti, ma anche dall'apparizione allo stadio San Siro durante il concerto dei Coldplay, potrebbe chiudersi con Piango in discoteca, un tentativo sicuramente diverso rispetto allo scorso anno, quando era una delle autrici di La dolce vita con Fedez e Tananai. Qui il testo e il video ufficiale di Piango in discoteca.

Il testo di Piango in discoteca

Ho preso l’opposto

Di quello che hai detto

E sono qui da un’ora

Immagino un posto

Con te solo al centro

Mentre la pista suona

Dimmi dimmi dov’è?

Dimmi dimmi dov’è?

Ora

Dimmi dimmi dov’è?

Quello che c’è in te

Quando pensi a me

Scusa

Se sono

Se sono qui stasera

Che piango

Che piango in discoteca

E scusa

Ma è mezzanotte appena

Confusa

Tra questa gente

Dimmi dimmi dov’è?

Dimmi dimmi dov’è?

Ora

Dimmi dimmi cos’è?

Quello che c’è in te

Quando pensi a me

Scusa

Stasera

Piango

Piango in discoteca

È mezzanotte appena

Io mi sveglio stranita ho un difetto

Che ti scrivo qualcosa di getto

E cancello e trascino poi indietro

Come il nome tuo sopra allo specchio

E ci penso e ritorno

Beviamo qualcosa intorno?

Tu sei la notte, io il giorno

L’odio e l’amore in un colpo

Oh no

Te alzi il volume a questa

Mentre non ti ho chiesto

Tra il disordine

Ho la faccia riflessa su quella finestra

Davanti a un hotel

E poi a dirti che è a posto

C’ho il mascara addosso

Che cola sul petto

Mentre la pista vola

Scusa

Se sono

Se sono qui stasera

Che piango

Che piango in discoteca

E scusa

Ma è mezzanotte appena

Confusa

Tra questa gente

Dimmi dimmi dov’è?

Dimmi dimmi dov’è?

Ora

Dimmi dimmi cos’è?

Quello che c’è in te

Quando pensi a me

Tra questa gente

Scusa

Stasera

Piango

Piango in discoteca

È mezzanotte appena

Il video ufficiale di Piango in discoteca

Il video ufficiale di Piango in discoteca, che vede la regia di Davide Vicari, produzione Borotalco tv, mostra Mara Sattei in un locale, con le forti luci blu a catalizzare l'attenzione sulla cantante. Lo slowmotion iniziale lascia il posto alla coreografia di Sattei dopo i primi secondi dall'inizio della canzone: appaiono anche mazze da baseball, che alla fine del video verranno utilizzate per la rottura dei bicchieri di vetro sui tavolini.

Il significato di Piango in discoteca e il successo su TikTok

Piango in discoteca di Mara Sattei, prodotta da Takagi e Ketra, ha conquistato oltre un milioni di ascolti su Spotify, mentre il video ufficiale è fermo sotto le 800mila visualizzazioni. Nel frattempo, su TikTok, sono apparsi oltre 380 video che riprendono il suono in sottofondo della canzone, soprattutto nel ritornello: "Scusa se sono, se sono qui stasera, che piango, che piango in discoteca". La stessa artista romana ha commentato la nascita e il racconto del brano: "È un brano nato di getto: con Takagi & Ketra ci siamo subito presi bene e lo abbiamo chiuso in due giorni. Racconta di una storia d’amore finita e di come, nonostante ci si ritrovi in un club a tentare di divertirsi, si finisce poi a piangere e a pensare solo a quella persona. Abbiamo cercato di raccontarlo tra sonorità elettroniche e malinconia.”

Continua la sua estate con il Summer tour 2023

Non solo Piango in discoteca nell'estate in giro per l'Italia per Mara Sattei. La cantante infatti, dopo il grande successo sanremese e i singoli pubblicati negli scorsi mesi, come anche il remix de Il mio nome di Ernia, è partita lo scorso 3 giugno per il suo tour estivo da Annone di Brianza, dove si è esibita al Nameless Festival. Un viaggio in giro per l'Italia che l'ha portata nelle scorse ore al Red Valley Festival ad Olbia, come testimonia il suo ultimo post su Instagram. Il Mara Sattei Summer Tour dovrebbe chiudersi a Pescara, il prossimo 6 settembre, come ospite alla D'Annunzio Week.