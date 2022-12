Testo e traduzione di Someday We’ll All Be Free, Kanye West commenta le polemiche su ebrei e Hitler Si chiama “Someday We’ll All Be Free” la nuova canzone con cui Kanye West commenta le polemiche di questi ultimi mesi su ebrei, Hitler e Kardashian.

A cura di Redazione Music

Kanye West (Jason Davis/Getty Images for DailyWire+)

Kanye West o Ye, come preferisce essere chiamato adesso, ha pubblicato a sorpresa una nuova canzone – sei mesi dopo "Hot Sh*t" con Cardi B and Lil Durk -, dopo settimane e mesi in cui di lui si è parlato soprattutto per le uscite contro gli ebrei e le sue magliette provocatorie "All White Matters" indossate durante le sfilate della settimana della moda a Parigi. Mesi turbolenti, culminati con la volontà di candidarsi alle prossime elezioni americane dove arriverà con indosso una veste antisemita, come ha tenuto a sottolineare nelle settimane scorse quando ha anche cercato di riabilitare Hitler (sic) dicendo che, in fondo, ha fatto anche cose buone.

Il significato di Someday We’ll All Be Free nuova canzone di Kanye West

Kanye torna con una canzone che si intitola "Someday We’ll All Be Free" che riprende sia nel nome che nel sample una canzone di Donny Hathaway. Il brano si trova su Youtube e sul suo profilo che, però, è tornato a essere irraggiungibile, ma Ye ha anche dato il permesso di utilizzarla a uno dei riferimenti dell'estrema destra americana, quell'Alex Jones che possiede il portale Infowars. La canzone torna proprio sulle polemiche di queste ultime settimane riprendendo nella ripetizione del verso "Tweeted deathcon, now we past three" la polemica sul livello d'allerta che vuole alzare contro gli ebrei. Nel testo non mancano riferimenti all'ex moglie sia nei primi versi che quando rappa "I know it’s cause the headlines / why [you] wanna leave", ma anche alle polemiche su Hitler quando Jones dice "Can we just kind of say you like the uniforms, but that’s about it?" e il rapper risponde "There's a lot of things that I love That I love, that I love, that I love".

Il testo di Someday We’ll All Be Free

Take it from me, someday we'll all be free

Take it from me, someday we'll all be free

Just wait and see, some day we'll all be free

Take it from me, someday, someday, someday

Wakin' up to "I can't do this anymore" texts (Woo)

And the Bible said I can't have any more sex ‘til marriage (Woo, woo)

No drip ‘til Paris (Paris)

The meek shall flourish (Flourish)

So where's my heiress? (Heiress)

You wouldn't understand (‘Stand)

How thin this air is (Air is)

Your friends just starin' (Starin')

Everyone's a Karen (Karen)

Claimin' that they care and (Care and)

Wasn't givеn a fair hand (Fair hand)

Gettin' called from parents (Parеnts)

God calls for prayer rants (Prayers)

Thou strong for their hands (Yeah)

I forgot what fear is (Yee)

I forgot what fear is (Woo)

I forgot what fear is (Wee)

Other than the fear of the almighty Yashua

Who knew you before you knew who you was

Wear a Donda tee ‘fore you respond to me

Y'all know honestly, y'all all honor me

I know ‘cause the headlines why you wanna leave

You knew I follow God, so you should follow me

Take it from me, someday we'll all be free

I ain't never rocked with none of y'all, no way (No way)

And I'm pullin' up in that white OJ (Ayy)

Used to wear watch filled with the O'Sheas

Jackson if you nasty

Tweeted "death con," now we past three

(It won't be long, take it from me, someday—)

Tweeted "death con," now we past three

Free, it won't be long

Take it from me, someday we'll all be free

Take it from me, take it from me, take it from me…

[Outro: Alex Jones, Kanye West]

Can we just kind of say like, you like

You like the uniforms? But that's about it

There's a lot of things that I love

That I love, that I love, that I love

(Love…)

La traduzione di Someday We’ll All Be Free

Prendilo da me, un giorno saremo tutti liberi

Prendilo da me, un giorno saremo tutti liberi

Aspetta e vedrai, un giorno saremo tutti liberi

Prendilo da me, un giorno, un giorno, un giorno

Svegliarsi con i messaggi "Non posso più farlo" (Woo)

E la Bibbia dice che non posso più fare sesso fino al matrimonio (Woo, woo)

Nessuna flebo fino a Parigi (Parigi)

I mansueti fioriranno (Fioriranno)

Allora dov'è la mia erede? (Erede)

Non capiresti (‘Alzati)

Quanto è sottile quest'aria (l'aria è)

I tuoi amici stanno solo fissando (fissando)

Tutti sono una Karen (Karen)

Affermare che a loro importa e (importa e)

Non è stata data una mano giusta (mano giusta)

Ricevere chiamate dai genitori (Genitori)

Dio chiede sproloqui di preghiera (Preghiere)

Troppo forte per le loro mani (Sì)

Ho dimenticato cos'è la paura (Yee)

Ho dimenticato cos'è la paura (Woo)

Ho dimenticato cos'è la paura (Wee)

Altro che paura dell'onnipotente Yashua

Chi ti conosceva prima che tu sapessi chi eri

Indossa una maglietta di Donda prima di rispondermi

Lo sapete tutti onestamente, mi onorate tutti

Lo so perché i titoli dei giornali ti spiegano perché vuoi andartene

Sapevi che seguo Dio, quindi dovresti seguirmi

Prendilo da me, un giorno saremo tutti liberi

Non ho mai ballato con nessuno di voi, assolutamente no (assolutamente no)

E sto tirando su in quell'OJ bianca (Ayy)

Indossava un orologio pieno di O'Shea

Jackson se sei cattivo

Twittato "Death Con", ora abbiamo passato le tre

(Non ci vorrà molto, credimi, un giorno—)

Twittato "Death Con", ora abbiamo passato le tre

Libero, non ci vorrà molto

Prendilo da me, un giorno saremo tutti liberi

Prendilo da me, prendilo da me, prendilo da me…

[Finale: Alex Jones, Kanye West]

Possiamo solo dire tipo, ti piace

Ti piacciono le uniformi? Ma questo è tutto

Ci sono un sacco di cose che amo

Che amo, che amo, che amo

(Amore…)