Kanye West si è fatto sospendere da Twitter per alcune frasi antisemite Kanye West è stati bannato da Twitter a seguito di un suo tweet considerato antisemita.

Kanye West (Jacopo M. Raule/Getty Images For Balenciaga)

Kanye West si è visto bloccare un tweet perché è stato considerato antisemita. Il rapper americano, insomma, continua a far parlare di sé ben oltre la sua musica, rafforzando quell'immagine di personaggio controverso che ha alimentato in questi ultimi anni e che non smette mai di perseguire e rinfocolare. Yè, come ormai vuole farsi chiamare, ha scritto un tweet considerato antisemita e di conseguenza cancellato da Twitter perché andava contro le sue policy. Un tweet che ha portato anche molti personaggi del mondo dello Spettacolo Usa a criticare il rapper, compreso il suo ex amico John Legend che ha espresso il suo pensiero sempre su Twitter, ma senza nominare West.

Nel tweet cancellato il rapper parlava di alzare al livello 3 l'attacco agli ebrei (usando al posto di Deafcon 3 – che sarebbe il livello di allerta delle forze armate statunitensi, nel caso specifico praticamente indica una guerra imminente o già in atto – il termine "death con 3"): "Ho un po' di sonno stanotte, ma quando mi sveglio alzerò a livello 3 l'attacco agli ebrei – ha scritto Kanye West su Instagram -. La cosa divertente è che in realtà non posso essere antisemita perché i neri sono in realtà ebrei. Anche voi ragazzi avete giocato con me e avete cercato di prendere in giro chiunque si opponga alla vostra agenda". In questo momento, quindi, il tweet è rimosso e si legge al suo posto il classico "Questo Tweet ha violato le regole di Twitter". Un rappresentante si twitter ha detto a Pitchfork, però, che a essere bannato è stato l'intero account.

Anche l'Anti-Defamation League ha definito il tweet antisemita definendolo, tra le altre cose, pericoloso: "Potenza. Slealtà. Avidità. Deicida. Sangue. Rifiuto. Antisionismo", si legge nella dichiarazione. "Tutti questi sono tropi antisemiti che analizziamo nella nostra #AntisemitismUncovered Guide su https://antisemitism.adl.org. Molti di questi miti hanno recentemente influenzato i commenti di @KanyeWest, ed è pericoloso". Tra coloro che si sono espressi c'è anche John Legend che ha scritto: "Strano come tutti questi ‘pensatori liberi e indipendenti' giungano sempre allo stesso vecchio stereotipo anti-nero e all'antisemitismo". Nei giorni scorsi West aveva fatto parlare di sé per aver indossato una maglia con scritto "White lives matter" slogan che l'estrema destra usa contro il "Black Lives Matter". Il blocco su Twitter segue quello su Instagram, sempre per aver violato le proprie policy a seguito di uno scambio di messaggi tra lui e P Diddy in cui West scriveva che avrebbe "mostrato agli ebrei che ti hanno detto di chiamarmi che nessuno può minacciarmi o influenzarmi"