Chi è Nathy Peluso, la cantante alla conquista del mondo latin dopo il successo di BZRP e Delito Da ormai tre anni il nome di Nathy Peluso è uno dei più chiacchierati della musica latin. La cantante argentina ha raggiunto il successo grazie a “Calambre”.

Famiglia in parte italiana, argentina di nascita ma la sua musica ha raggiunto dapprima le vette della musica spagnola, per poi conquistare il mondo. Stiamo parlando di Nathalia Beatriz Dora Peluso, nome d'arte Nathy Peluso, che dal 2017 ha incominciato a girare vorticosamente nelle playlist latin spagnole. Un universo istrionico è quello che propone la cantante argentina, a cominciare proprio dalla lingua in cui si esibisce: un mix di inglese e spagnolo. Dopo aver pubblicato nel 2018 l'Ep "La Sandunguera" in collaborazione con il produttore Peter Party, un lavoro che l'ha vista raccogliere le sue influenze hip hop, blues e soul, la sua esplosione arriva a dicembre 2020, quando pubblica "Calambre". Il suo esordio discografico, anticipato dal singolo "Sana sana" è riuscito a raggiungere i confini internazionali, anche grazie al singolo in precedenza pubblicato in collaborazione con Bizzarap "BZRP Music Session #36": il singolo è diventato virale su TikTok, raccogliendo oltre 620mila video con il brano in sottofondo.

Chi è Nathy Peluso

Nathalia Beatriz Dora Peluso, in arte Nathy Peluso, è una cantante argentina classe 1995, cresciuta tra la musica tradizionale di João Gilberto e Ray Barretto le leggende del funky e del jazz nord americano Ella Fitzgerald e Ray Charles. Anche se nata in Argentina, la cantante a soli nove anni si trasferisce in Spagna, dove dopo aver frequentato l'Universidad Rey Juan Carlos di Madrid, si trasferisce a Barcellona, dove da inizio 2017 decide di comporre musica. Il suo primo progetto è targato ottobre 2017 "Esmeralda", un mixtape di sette tracce, che viene seguito dall'Ep "La Sandunguera": il progetto diventa un cult sia dopo il tour ufficiale con la band Big Menu, ma anche per il successo di brani come la titletrack e "Estoy triste". Riceve il premio Discovery Artist alla cerimonia Latin Alternative Music Conference di New York, che è il preludio all'esplosione del 2020: infatti pubblica quello che per adesso è il suo più grande successo, "Bizarrap Music Session #36". Il brano riceve gli attestati della community, prima di Spotify che di TikTok, e il singolo arriva a contare oltre 150 milioni di stream. Il primo album ufficiale è alle porte, e dopo la firma con Sony, pubblica "Calambre", un successo negli ascolti in streaming. Su tutte le canzoni spicca "Delito", diventato il passaporto internazionale per la 26enne cantante argentina. Nel 2020 è stata anche la sua prima volta ai Latin Grammy, nominata come Miglior nuova artista e Miglior canzone alternativa per "Buenos Aires".

Il successo di Delito e Bizarrap Music Session #36

A raccontare meglio il personaggio musicale di Nathy Peluso, ci sono i due singoli di maggior successo dello scorso anno. Da una parte la collaborazione con il produttore Bizzarrap in "Bizarrap Music Session #36", dall'altra il singolo più virale del suo debutto discografico in "Calambre", il brano "Delito". Due tracce completamente diverse e che rispecchiano l'estesa vastità del repertorio musicale della cantante, dalle radici soul all'hip hop che l'ha resa celebre al pubblico. Se l'episodio con Bizzarap è diventato presto un culto anche grazie alla sua declinazione su TikTok, "Delito" rappresenta la visione attuale della sua musica: una melodia latina in cui la voce di Peluso strappa in alcune circostanze, per poi scendere di tono. Un'altalena che riesce a proiettare l'ascoltatore in un ballo sensuale, un tango. "Bizarrap Music Session #36" invece rappresenta il freestyle rap in cui la cantante lascia la sua impronta, il suo stile, diventato iconico con la strofa: "I’m a—, I’m a—, I’m a nasty girl, fantastic, Este culo es natural o no plastic. Lo que toco lo hago bombastic, todo’ eso’ gile’ a mí me la mastic".