Testo e significato di Welcome to Favelas, il ritorno di Speranza dopo il tour annullato A quasi tre anni dal disco d’esordio “L’ultimo a morire”, Speranza ritorna con un nuovo street banger: sullo sfondo il quartiere. Qui testo e significato.

Il 16 ottobre 2020 usciva "L'ultimo a morire", esordio discografico di Speranza, nome d'arte di Ugo Scicolone, tappa finale di un viaggio che negli ultimi due anni l'aveva portato tra le collaborazioni più interessanti dei big del rap game, ma non solo. La presentazione dell'album con "Iris", i vari episodi come "A la muerte" con Tedua e "Takeo Ischi" con Massimo Pericolo, avevano predetto un percorso in ascesa per il rapper casertano di origini francesi: una direzione che si è interrotta già nella distribuzione live del progetto, negata dal Covid-19, con ulteriori rinvii del tour, destinato poi a esser cancellato dallo stesso artista, con una dichiarazione vera sui social. Il silenzio e poi una data: il 20 gennaio, comunicata sui social e in sottofondo una produzione di Don Joe. Si tratta di "Welcome to favelas", il nuovo singolo di Speranza, che solo due anni fa aveva annunciato, in un'intervista a Fanpage.it, di aver già pronto un nuovo disco dopo "L'ultimo a morire": è arrivato il momento di ascoltarlo.

Il significato di Welcome to favelas

"Welcome to favelas" potrebbe rappresentare un reminder per chi aveva dimenticato tutto il lavoro prodotto da Speranza negli anni precedenti, dopo il silenzio pandemico e la decisione di annullare il tour del disco d'esordio. Il timbro vocale sembra esser sopravvissuto al tempo che passa, e l'immaginario di Speranza non cambia, si evolve: il quartiere, come nella saga "Spall a sott" ritorna al centro del racconto, e come in passato, il male sembra risolversi con il male. Non c'è vanto della violenza, proprio la normalizzazione prodotta da Speranza rende più spietata e concreta la narrazione, anche con contrasti come: "Andiamo rubare nei treni, ti gratti la fe**a a Miami. Salutai l’amico Fritz, erano le quattro, alle sette era morto. Zero, otto, due re, chiusa una porta, si apre col piede di porco". Il racconto del suo quartiere e della sua regione è più visibile nella seconda strofa come quando canta: "Voti di scambio, welcome in Campania, vendiamo neve per un posto al sole, sono popolare come la mia zona". Speranza ritorna con uno street banger con pochi riferimenti in francese, un habitué della sua scrittura, un cambio di passo per questo singolo che però non toglie nulla al racconto di "Welcome to favelas".

Il testo di Welcome to Favelas

Non siamo stranieri ma alieni

La cité mi chiama talieni

Andiamo rubare nei treni

Ti gratti la fe**a a Miami

Salutai l’amico Fritz

Erano le quattro

Alle sette era morto

Zero, otto, due re

Chiusa una porta

Si apre col piede di porco

(Clan)

Quale guerra dei vicoli

Se m’incazzo mi prendo Tripoli

Resto nel perimetro a fumare polline

(Uff! Uff!) (Clan)

Case, case, caserta-ra-ta-ta

Mili, mili, mili, milanese

Come Walid io c’ho in mano la situa

Frat’ a me già sai

(Clan)

Io non ho niente da perdere

(Clan)

Prima la davano in capsule

(Clan)

Io mi adeguo, tu rimani muto

Bracciale alla caviglia

Sono detenuto

(Clan)

