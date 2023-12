Testo e significato di Tanti Soldi di Ghali, la cronaca di strada con Geolier e la voce di Mina Tanti soldi è il singolo di Ghali in collaborazione con Geolier, contenuto nel suo nuovo album Pizza Kebab vol. 1: all’interno anche uno skit di Mina in Mi sei scoppiato dentro il cuore.

Nelle scorse ore è stato pubblicato il nuovo album di Ghali, Pizza Kebab vol. 1, quarto lavoro in studio dell'artista di Baggio: il progetto è un tributo a uno dei singoli più fortunati della prima era Ghali. Infatti nel 2017 usciva Pizza Kebab, prodotta da Charlie Charles e sanciva una delle collaborazioni più ricche nei primi anni della trap 2016. All'interno del nuovo album, Ghali ha riservato un posto speciale a Tanti Soldi, prodotto dal team dell'etichetta STO, tra cui KIID, Maloh, Vaporstef, con il primo alla ribalta grazie all'Ep No Regular Music con Sadturs. Ma da sottolineare all'interno del brano, anche la presenza di uno skit iniziale di Mina, che riprende Mi sei scoppiato dentro il cuore, ma anche una strofa di Geolier, con il suo Il coraggio dei bambini incoronato da Spotify Wrapped come l'album più ascoltato in Italia. Qui il testo e il significato di Tanti soldi.

Il testo di Tanti Soldi

Era

Solamente ieri sera

Io parlavo con gli amici

Scherzavamo fra di noi

Voglio solo fare (paw paw, hey), voglio fa' (tanti soldi)

Voglio solo fare (paw paw), voglio fare solamente (tanti soldi)

Voglio solo fare (voglio solo fare i soldi) tanti soldi

Voglio solo fare tanti soldi

Conosco suo fratello è un amico di vecchia data

Da uno stupido beef a una famiglia disperata

L'aria rarefatta come non lo è mai stata

L'ambulanza se ne è andata il sangue è rimasto per strada

L'ho raccontato a mamma appena sono rientrato a casa

Mi ha detto "Cosa?", si è girata spaventata

Dimmi cosa resta quando arrestano i colpevoli

Oggi nella mia testa faccio meet and greet coi demoni

Volevano essere delle stelle

Averе tutto quello che servе

Purtroppo la strada non aiuta

Anche se lei ci ha fatto crescere

Non sto più in strada però faccio un salto per te

Avevo giurato "io qui non si rimango"

Oggi voglio raccontarti una storia che

Un giorno finirà nel bene o nel male

Mi ha chiesto "quando ci vediamo?" (oh)

Le ho detto "quando finirà la guerra" (e lei)

Mi ha chiesto "quando finirà la guerra?" (e io)

Le ho detto "quando ci vediamo"

Nonostante i litigi tra noi

Questo non lo avrei voluto mai

Se la vita che vediamo è proiezione del pensiero

Non pensare che siamo pericolosi o lo saremo

Voglio solo fare (paw paw, hey), voglio fa' (tanti soldi)

Voglio solo fare (paw paw), voglio fare solamente (tanti soldi)

Voglio solo fare (voglio solo fare i soldi) tanti soldi

Voglio solo (paw paw), voglio solo fare tanti soldi

Vulev fa vulev ave p pute dà

P pute vula luntan ca currè currev

Mo è a tournè ca m fa sta occupat

Nu pusher rop faticat ritorn affa o pat

E l'escort rop puluzzat ritorn affa a mamm

C futur trist c c'iaspett, nu siluro ten a tratt programmat

Simma a tratti comme can ca marchinij o'territorij

Chi a deciso che ‘ l'aniell a t lega nto matrimonij

Piccio mo

È t na guerr r'ammor e odio

O mal co ben è fiscal comme a frod

E l'intelligenz riman sul na cos e repertorij

C pienz si vac a sanremo?

Foss o primm napulitan a cij co napulitan r'int a storij

Nun vulev fa semplicemente e sord

Ma far si che sord fossn nu diritt e no un obbligo

Ca si allaho dio o buddah sper ca facessn coccos

Voglio solo fare (paw paw, hey), voglio fa' (tanti soldi)

Voglio solo fare (paw paw), voglio fare solamente (tanti soldi)

Voglio solo fare (voglio solo fare i soldi) tanti soldi

Voglio solo (paw paw, fare soldi) tanti soldi

Il significato di Tanti Soldi

Tanti soldi, sesta traccia nella tracklist del quarto album in studio di Ghali Pizza Kebab vol. 1, è stata prodotta dal team Sto, questa volta anche con Nightfeelings, un producer californiano. Tanti soldi rappresenta una fotografia attuale di ciò che sta attraversando la scena rap, con il racconto della violenza di strada che occupa, negli ultimi, anche le cronache extramusicali legate al rap, ma non solo. La visione di una strada da cui scappare non colpevolizza chi ci rimane, allineandosi con la seconda strofa di Geolier. Vittime di un ambiente che trascina l'uomo "come i cani a marchiare il territorio", la luce appare dietro le spalle di Geolier quando parla del Festival di Sanremo e della possibilità che lui possa salire su quel palco, "il primo napoletano ad andarci con il dialetto napoletano". Nell'intro del brano è possibile ascoltare la voce di Mina campionata dal brano Mi sei scoppiato dentro il cuore.