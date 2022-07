Testo e significato di Pasta, Tananai torna alle origini per il tormentone estivo dopo La Dolce vita Dopo i successi pop di “Sesso Occasionale”, “Baby Goddamn” e “La dolce vita”, Tananai ritorna alle origini con “Pasta”, l’omaggio alla musica elettronica.

Dopo "Sesso Occasionale", "Baby Goddamn" e "La dolce vita" con Fedez e Mara Sattei, Tananai fa un passo indietro e ritorna al 2017, quando ancora il suo alias era Not for Us. In quegli anni, la sua esperienza da producer di musica elettronica gli aveva aperto alcune porte, ma è con l'avvicinamento alla lingua italiana e alle melodie pop, che tutti i muri sembrano essere caduti. Con la pubblicazione di "Pasta", Tananai riprende le melodie del passato, dando un'anima elettronica al suo tentativo di tormente estivo, un brano che proietta il pubblico in un trip, utile a ballare e scaricare la tensione. Il singolo, per la prima volta cantato durante alcune date della tournée nei club dello scorso maggio, tutte sold-out, ha adesso visto la luce sulle piattaforme di streaming.

Il significato di Pasta

Cassa dritta e ritmo martellante, indizi di un passato da girovago della musica elettronica e di un amore per il clubbing che non sembra essersi mai sopito. "Pasta" di Tananai è il tentativo del giovane cantante bresciano di conquistare ancora di più il pubblico, con un tormentone dalle melodie inedite. Se con "La dolce vita" con Fedez e Mara Sattei, le sonorità pop combaciavano perfettamente con le orme lasciate negli anni precedenti da "Mille", o anche "Pistolero" di Elettra Lamborghini, "Pasta" introduce una diversa dimensione del tormentone estivo. Entrano in gioco le sonorità elettro-dance, con una top line martellante e con un'insana voglia di clubbing che trasuda nel brano. Anche il testo fa riferimento al mondo della musica house, come quando canta: "Belli grassi, Benny Benassi, soddisfatti ‘sto venerdì, vuoi venire qui da me". La linea del ritornello potrebbe diventare l'ennesima scelta azzeccata da parte dell'artista bresciano, e strizza l'occhio a un immaginario che a Milano ha visto la nascita e l'evoluzione di un'artista come Myss Keta.

Il testo di Pasta

Pa ra pa ra pa pa ra Pa ra pa ra pa pa ra pasta

balli strani

i carabinieri

tutto apposto tranne che qui

Belli grassi

Benny Benassi

soddisfatti sto venerdì

vuoi venire qui da me

citofona 323 uh ah

acido come la dance

quella del 2003

Sextape, video blu ray

io, lei, fuori da qui

Berlin Callin

chiama quando sei free

Pa ra pa ra pa pa ra Pa ra pa ra pa pà ra

Pa ra pa ra pa pa Pa ra pa ra pa pà uh ah

Pa ra pa ra pa pa Pa ra pa ra pa pà pasta

Cerco casa, tabula rasa

l’ho spaccata, sono Bruce Lee

testa in testa come i Mohicani

faccia pulita chirichetti

vuoi venire qui da me

citofona 323 uh ah

acido come la dance

quella del 2003

Sextape, video blu ray

io, lei, fuori da qui

Berlin Callin

chiama quando sei free

Pa ra pa ra pa pa ra Pa ra pa ra pa pà ra

Pa ra pa ra pa pa Pa ra pa ra pa pà uh

Pa ra pa ra pa pa Pa ra pa ra pa pà uh ah

Pa ra pa ra pa pa Pa ra pa ra pa pà uh ah

Pa ra pa ra pa pa Pa ra pa ra pa pà pasta