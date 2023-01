Testo e significato di Ogni minuto, primo singolo di Tommy Dali dopo il caso noce moscata ad Amici Dopo l’eliminazione dalla trasmissione Amici per il caso “noce moscata”, Tommy Dali ha pubblicato il suo primo singolo “Ogni minuto”. Qui testo e significato.

A cura di Vincenzo Nasto

Tommy Dali 2022, foto di Instagram Account @tommyd4li

Dopo aver trascorso oltre tre mesi all'interno della casetta di Amici, Tommy Dali ha deciso di non voltarsi più, continuando il suo percorso artistico con il suo nuovo singolo: si tratta di "Ogni minuto", pubblicato nelle ultime ore su tutte le piattaforme streaming. Il brano, prodotto da Andrea Blanc, era stato anticipato sui social dallo stesso giovane cantautore, che aveva descritto così la canzone: "Non sono mai riuscito a dirti un ultimo ciao, ma so che la tua voce è la mia voce. Siamo ancora in piedi". Un brano che cerca di far disperdere le polemiche su ciò che è accaduto lo scorso 31 dicembre in casetta, che lo stesso cantante aveva commentato così: "Non c’è molto da dire ora come ora, mi prendo le mie responsabilità e proverò a parlarvi con la mia musica, perché come ho già detto: se non finisce bene vuol dire che non è ancora finita". Nei giorni successivi era stato pubblicato anche il suo nuovo inedito: "Finisce bene".

Il significato di Ogni minuto

Sembra si sia capovolto il mondo per Tommy Dali, soprattutto dopo l'eliminazione a sorpresa da Amici 23. Il cantante avrebbe pubblicato dopo poche ore l'ultimo singolo per la trasmissione "Finisce bene", per poi rimandare allo scorso 25 gennaio quello che sembra un tappeto perfetto per lo stesso Tommy Dali: la produzione di Andrea Blanc in "Ogni minuto". La ballad piano voce sembra catalizzare l'attenzione sulle capacità vocali del cantante, che passa dallo sporcato all'acuto, provando al pubblico vecchio e nuovo, le potenzialità che gli avevano permesso di entrare nel disco "Taxi Driver" di Rkomi. "Ogni minuto" è un singolo dedicato a una persona scomparsa, come raccontato nella didascalia del post di presentazione su Instagram: "Non sono mai riuscito a dirti un ultimo ciao, ma so che la tua voce è la mia voce. Siamo ancora in piedi". Ma lo si può notare anche nel testo, quando Tommy Dali canta: "C’è il diluvio e non so se piangi oppure piove, se avessi saputo ti avrei stretto più forte, però dimmi che ci sei".

Il testo di Ogni minuto

Baby

sono ancora in piedi

anche se ho cattive abitudini

e brutti pensieri

e dalle lacrime nascono i diamanti

se tu ci credi

chissà se mi vedi

Ora che

che sei lassù

la mia voce puoi usarla tu

è spenta ormai la tua Camel blu

però dimmi che ci sei

Ogni minuto penso a te

di notte stanotte

c’è il diluvio e non so se

piangi oppure piove

se avessi saputo

ti avrei stretto più forte

però dimmi che ci sei

Notti

notti senza luna

Io che avevo costole rotte

al tappeto non ci torno più, no

Io che ho sparato al cielo

solo per farti tornare giù

l’alcol non aiuta

Griderò la nostra storia

e siamo nella memoria

di chi ha perso le speranze

ma sai, la speranza alla fine ti trova

ora che la mia vita prende

forma come vino dentro ad un bicchiere

ora sei un faro che brilla

illumini il buio dentro di me

Ogni minuto penso a te

di notte stanotte

c’è il diluvio e non so se

piangi oppure piove

se avessi saputo

ti avrei stretto più forte

però dimmi che ci sei

Ora che non sei più qui

ed è finito il tuo film

e ti ha portato via il vento

parlano ancora di te

ora che non sei più qui

ed è finito il tuo film

e ti ha portato via il vento

parlano ancora di te

Ogni minuto penso a te

di notte stanotte

c’è il diluvio e non so se

piangi oppure piove

se avessi saputo

ti avrei stretto più forte

però dimmi che ci sei