Testo e significato di Obladi Oblada, il ritorno di Charlie Charles con Ghali, Fibra e tha Sup A quattro anni di distanza da Calipso, Charlie Charles ritorna con un suo singolo ufficiale: sulla traccia arrivano Fabri Fibra, Ghali e thasup. Ecco il testo e il significato della canzone.

A cura di Vincenzo Nasto

thasup, Ghali, Charlie Charles e Fabri Fibra

A quattro anni di distanza dall'incredibile successo di Calipso, Charlie Charles è ritornato a pubblicare un singolo ufficiale: Obladi Oblada. Questa volta ospita sulla traccia Ghali, con cui ha lavorato anche ad Album, tha Sup e Fabri Fibra, l'unico che ha partecipato anche al singolo del 2019. Una lunga promozione che ha visto alcuni cartonati con lo spoiler della strumentale del brano in centro a Milano, oltre a vari riferimenti ai Beatles sul suo sito ufficiale. Infatti Obladi Oblada è un brano che riprende, seppur in maniera lieve, il brano del 1968 della band britannica. La canzone sembra appartenere al filone di alcuni suoi successi del passato, cambiando però la propria immagine in ogni strofa, anche grazie all'estro vocale, ma anche narrativo, dei tre autori. Qui il testo e il significato di Obladi Oblada.

Il testo di Obladi Oblada

Che ore sono in Italia?

Ultimamente sto in aria

Vivo ancora con mia mamma

Ho più problemi di Marra

E quanto tempo nel ghetto

Coi piedi fuori dal letto

È stato bello, devo dire, stupendo

Io non so, non so più, non so più manco chi sei

Quando mi parli, non guardi gli occhi miei

Che ti dicono più cose della bocca

Te lo giuro che non sto giù, non sto giù everyday

Perché ci son già stato più volte in quei luoghi in cui l’anima quasi ti si blocca

No o o o

No no no o, no no no o, no no no o

Guarda come, guarda, tanto non mi fido più di te

Guarda come, guarda come

No no no o, no no no o, no no no o

Guarda come, guarda, tanto non mi fido più di te

Obladi oblada

E mille bolle blu

C’è una pubblicità

Per non piangere più

E sei così bella-la-la

Più del fumo, dell’erba-ba-ba

E con te resterò nel mio ghetto magico

Ti parlo in gergo

Sì, ci sto dentro

Son pieno di sogni

Ma per i soldi, mi trovi sveglio

Ho dentro un incendio

Non mi riprendo

Toglimi tutto, tornerò presto

E me lo riprendo

E diamoci dentro

Io non mi fermo, vado a cento

Fuori per strada c’è l’inferno

Fare successo o provarci lo stesso

Tu tienimi stretto, la notte

Tu mi fai sentire come sopra le giostre

Non scrivo per la gente, ma perché ho gente

Quindi sicuramente qualcuno s’accorge

Obladi oblada

E mille bolle blu

C’è una pubblicità

Per non piangere più

E sei così bella la la

Più del fumo, dell’erba ba ba

E con te resterò nel mio ghetto magico

Ok, fumo qualche grammo, ascolto Jackson

Qua nessuno sembra capirmi, ok

Fuggo, son stanco di star coperto

Non importa se al ritorno ho lividi

No o o o

No no no o, no no no o, no no no o

Guarda come, guarda, tanto non mi fido più di te

Guarda come, guarda come

No no no o, no no no o, no no no o

Guarda come, guarda, tanto non mi fido più di te

Obladi oblada

E mille bolle blu

C’è una pubblicità

Per non piangere più

E sei così bella la la

Più del fumo, dell’erba ba ba

E con te resterò nel mio ghetto magico

Il significato di Obladi Oblada

Con un forte richiamo ai Beatles, non solo nel titolo ma anche nella comunicazione, con i quattro artisti riprodotti nella famosa Abbey Road Walk, Obladi Oblada è la nuova scommessa di Charlie Charles per l'estate 2023. Con solo Fabri Fibra confermato rispetto al successo di Calipso, il brano richiama leggermente quel suono, meno arabeggiante, molto più legato alla psichedelia, anche grazie alla presenza di thasup. Ma tra vecchie e nuove presenze, la sinergia che risalta maggiormente nel singolo è sicuramente quella con Ghali: i due che hanno lavorato ad Album, il progetto di maggior successo del rapper nel 2017, sembrano formare una coppia magica, confermata anche da brani come Peace & Love, triplo platino Fimi. All'interno del brano è possibile trovare due riferimenti musicali, come quando nel bridge thasup cita Michael Jackson: "Ok, fumo qualche grammo, ascolto Jackson, qua nessuno sembra capirmi, ok". Ma anche nell'intro e nell'outro del brano, quando viene citato Marracash in riferimento ai problemi di salute mentale da Ghali, quando canta: "Che ore sono in Italia? Ultimamente sto in aria, vivo ancora con mia mamma, ho più problemi di Marra".