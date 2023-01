Guè annuncia Madreperla, il nuovo album con i feat di Marracash, Sfera Ebbasta e Mahmood Guè ha annunciato l’uscita di Madreperla il nuovo album che vede tra i feat Marracash, Sfera Ebbasta, Mahmood, Anna e Rkomi, tra gli altri.

A cura di Redazione Music

È passato un anno dall'uscita di Gvesvs ma a Guè non importa molto e così annuncia il ritorno discografico con Madreperla, l'album che ha sarà publicato il prossimo 13 gennaio a 13 mesi esatti dal precedente. E per tornare, Guè ha scelto un altro dei padre del rap italiano, ovvero Bassi Maestri, che ha interamente prodotto l'album: "Legati da un rapporto ventennale di stima e amicizia, i due avevano già collaborato in passato, ma è la prima volta che uniscono le forze per un progetto così ampio e complesso" come si legge nella nota stampa di lancio dell'album che vede anche i feat di alcuni dei nomi più amati della scena italiana.

Ma l'uscita così a ridosso del precedente serve anche a mantenere la media di uscita album di Guè che dal 2011 ha pubblicato un album ogni 18 mesi, tempo che si riduce contando dal 2020 a oggi: Il ragazzo d'oro del 2011, Bravo ragazzo del 2013, Vero del 2015, Santeria (con Marracash) nel 2016, Gentleman nel 2017, Sinatra nel 2018, Mr. Fini nel 2020 – , Guesus nel 2021 e Madreperla nel 2023. Ad anticipare la notizia dell'uscita dell'album è stato lo stesso Guè con un video trailer che ha come protagonista Jerry calà che porta lo spettatore nell'hotel Madreperla, mostrando anche tutti gli artisti che compongono i feat: Marracash, Sfera Ebbasta, Mahmood, Rkomi, Massimo Pericolo, Paky, Anna, Napoleone oltre al rapper americano Benny the Butcher, membro del collettivo hip hop Griselda. Questa la tracklist dell'album: