Il rapper Alfa non parteciperà a Sanremo Giovani: “Ho la febbre e sono senza forze, era il mio sogno” Alfa non potrà partecipare alle selezioni di Sanremo Giovani. Questo l’annuncio del giovanissimo rapper genovese che, purtroppo, a causa di problemi di salute ha visto infrangersi un suo sogno.

A cura di Ilaria Costabile

È di qualche ora fa l'annuncio di Alfa pubblicato sui social, dove dichiara di non poter prendere parte alle selezioni di Sanremo Giovani. Il giovanissimo rapper ha annunciato di non stare bene, per questo motivo vedrà infrangersi uno dei suoi sogni, con il rammarico di non averci potuto provare fino in fondo.

L'annuncio di Alfa

Lo scrive con un post su Instagram, fondo nero e caratteri in giallo, dove fa fluire la sua frustrazione nel non poter partecipare ad un evento che avrebbe potuto dare una svolta alla sua carriera portandolo sul palco dell'Ariston dal 7 all'11 febbraio 2023 e che, da tempo, rappresentava un sogno. Il 22enne, quindi, scrive:

Sarei dovuto andare a Roma per le selezioni di Sanremo Giovani, ma mi ritrovo a letto con la febbre e senza la forza di alzarmi. Non so che cosa dire, sono ore che piango dalla rabbia. Sogno il festival da quando ho iniziato a far musica, ricordo che lo guardavo con i miei nonni. Sono deluso perché dopo mesi di lavoro e sacrificio non potrò presentarmi all'audizione e verrò squalificato senza neanche cantare'

Il percorso di Alfa

Alfa è il nome d'arte di Andrea De Filippi, giovanissimo rapper che ha avuto modo di sperimentare sul web le sue attitudini musicali, arrivando con il tempo ad incidere anche degli album che lo hanno portato ad essere un artista tra i più seguiti della scelta musicale italiana emergente. Nonostante la passione per la musica, in realtà è nato tutto per caso: