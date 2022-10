Perché Tananai è rimasto per ore immobile per le strade di Milano: il motivo è Abissale La performance che ha visto Tananai sostare alcune ore immobile nelle centro di Milano era propedeutica all’uscita del nuovo singolo Abissale.

A cura di Redazione Music

Qualche ora immobile nel centro di Milano contestualmente alla chiusura momentanea del suo account Instagram per Tananai che ha annunciato, così, il suo ultimo singolo "Abissale". Anche il cantante, quindi, ha ceduto all'annuncio di nuova musica con la scomparsa dei post su Instagram, un modo ormai abbastanza comune per avvisare i fan che qualcosa sta succedendo. Prima della scomparsa si leggeva un ultimo post in cui era scritto "Anche io ho sofferto come un cane" che, non essendo il titolo della canzone potrebbe esserne uno dei suoi versi, anche se per adesso non ci sono molte info in più sulla canzone che seguirà "Pasta", ultimo singolo del cantante. Nulla a parte il nome e la data di uscita che dovrebbe essere mercoledì 12 ottobre, come rivela lui stesso nel post di Instagram.

Nei giorni scorsi hanno cominciato a girare alcune foto di Tananai immobile come una statua in via Dante a Milano. Il cantante è stato lì dalle 14 alle 18 di venerdì e dalle 16 alle 20 di sabato, immobile e a disposizione di chiunque volesse farsi un selfie con lui (senza speranze di espressioni da parte del cantante). Un'iniziativa che, col senno di poi – e probabilmente spiegherà lui il perché di questa idea, nei prossimi giorni -, è riconducibile proprio al lancio di "Abissale". Insomma, l'effetto ottenuto è esattamente quello sperato, con un pizzico di performance artistica che non fa mai male e aiuta a ottenere ancora più risonanza.

Tananai è l'esempio di cosa vuol dire riuscire a giocarsi un ottimo Festival di Sanremo anche arrivando ultimi. È sul palco dell'Ariston, infatti, che il cantante si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie alla canzone "Sesso occasionale", ma sopratutto al suo modo di affrontare la competizione e il palco. Tananai non è arrivato lì dal nulla, ovviamente, aveva già qualche singolo di successo alle spalle ed era già nel roster di Fedez che lo ha sponsorizzato, portandolo a conquistare anche l'airplay estivo con "la dolce vita" assieme a lui e Mara Sattei, mentre vecci brani come Baby Goddamn tornavano a riconquistare le classifiche. L'ultimo singolo è stato "pasta", mentre da pochi giorni è uscita la sua collaborazione con thasup in sci@ll@.