Taylor Swift record negli Usa: chissà se questa volta l’Italia si accorgerà di Midnights

A cura di Francesco Raiola

Taylor Swift (Terry Wyatt/Getty Images)

La Top 50 Global di Spotify è invasa dai singoli di Taylor Swift che comanda tutte le prime posizioni con le canzoni del suo ultimo album "Midnights" che negli Usa ha praticamente battuto record su record. Tra le altre cose è l'album che ha già registrato la più grande settimana di vendite per qualsiasi album dal 2017, è l'album più venduto dal 2022 ad oggi e ha stabilito un record dell'era moderna per le vendite di album in vinile in una settimana. Insomma, i numeri dicono che nonostante la quantità di musica che esce ogni settimana, Taylor Swift riesce ancora a creare attorno a sé un'attesa enorme e a trasformarla in numeri che le permettono di sparigliare le carte nel mondo delle star musicali di oggi.

In pochissime ore, intanto, l'album di Swift è il più venduto del 2022 (oltre il milione di copie) superando, quindi, Harry's House di Harry Styles che deteneva il titolo con 620 mila copie vendute fino a ora. I conti, però, non sono ancora chiusi, quindi probabilmente le cifre saliranno e porteranno la cantautrice americana a conquistare l'undicesimo primo posto nella classifica Billboard degli album più venduti. In più "Midnights" sorpassa anche il numero di vendite per quanto riguarda la settimana, battendo se stessa: prima, infatti, questo record apparteneva a "Reputation", il suo album del 2017 e lo potrebbe fare anche solo in pochi giorni, senza aspettare tutta la settimana. Reputation, inoltre, scrive Billboard è l'ultimo album ad aver venduto oltre un milione di copie in una settimana: Adele, per esempio, ci è riuscita in tre settimane.

A questo si aggiunge che l'album della cantante è diventato anche il più ascoltato, in un singolo giorno, su Spotify: "E prima ancora che l'orologio potesse suonare la mezzanotte del 22 ottobre, Taylor Swift ha battuto il record per l'album più ascoltato in streaming in un solo giorno nella storia di Spotify. Congratulazioni" ha scritto proprio la piattaforma di streaming su Twitter. La classifica Global, infatti, è occupata nelle sue prime 13 posizioni dalle canzoni dell'album a cui si aggiungono, belle prime 50 posizioni, anche quelle della "3 am edition". Ma cosa succederà in Italia? Per scoprirlo bisognerà aspettare qualche giorno, almeno fino a quando le classifiche FIMI ci diranno come è stato accolto e se è se e quando sarà certificato anche qui.

Per adesso Spotify ci dice che la prima canzone in Top 50 Italia è "Anti-Hero" in 26a posizione con poco più di 170 mila stream. L'Italia, si sa, negli ultimi anni è un Paese che premia soprattutto la musica italiana, negli album e sempre di più anche tra i singoli, con l'eccezione dei grandi artisti come Ed Sheeran e Harry Styles. Probabilmente anche Swift esordirà in testa, la curiosità resta quella di capire con quali numeri, visto anche quello che è successo coi precedenti "folklore" ed "evermore" che per adesso non hanno raggiunto neanche la certificazione d'oro, come hanno fatto nel 2021 "Lover" e "Reputation", mentre quest'anno è stato certificato platino "1989", uscito nel 2014.